13.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Киев, Политика, Украина
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Нового президента Казахстана пригласили на Украину и предложили дружить

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана и пригласил его посетить Украину, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Послание Зеленского опубликовано на сайте казахского государственного информационного агентства «Казинформ».

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«От имени народа Украины и от себя лично поздравляю вас с победой на внеочередных выборах президента Республики Казахстан. Доверие, оказанное вам избирателями, является свидетельством вашего высокого авторитета и преданности служению народу Казахстана», — отметил Зеленский в послании.

Он выразил уверенность, что обоюдными усилиями главам государств «удастся углубить конструктивное сотрудничество между нашими странами на основе взаимной поддержки суверенитета и территориальной целостности».

Зеленский также пригласил Токаева посетить с визитом Украину.

«Пользуясь случаем, приглашаю вас посетить Украину с визитом для придания нового импульса развитию отношений между Киевом и Нур-Султаном. Желаю вам, уважаемый господин президент, крепкого здоровья и новых успехов в вашей ответственной деятельности, а дружественному народу Казахстана — мира и процветания», — говорится в тексте поздравления.

Напомним, что в воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Итоговая явка составила 77,4%. Касым-Жомарт Токаев выиграл, набрав 70,96% голосов избирателей.

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