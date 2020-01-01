Новогоднее обращение Зеленского: Красивое, лживое

01.01.2020, Киев, Михаил Рябов

На Украине по телеканалам в новогоднюю ночь показали красочный ролик с обращением Владимира Зеленского, где он демонстрировал толерантность , переходя с украинского на русский и крымско-татарский язык.

«В нашем паспорте не указано – правильный или неправильный украинец. Нет строки «патриот», «малорос», «ватник» или бандеровец. Там написано: «Гражданин Украины». Который имеет права и обязанности. Мы очень разные», – заявил Зеленский.

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Он объявил, что национальной идеей должно стать «единство страны».

«Где не важно, как названа улица, поскольку она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен», – сказал Зеленский.

Следом в ролике показали известных личностей – артистов, спортсменов, телеведущих, которые, представляя регион, где они родились, озвучивали пожелания и демонстрировали упомянутое выше «единство». Так, ни разу не посещавшая свою родную Керчь после 2014 года телеведущая Мария Ефросинина озвучила приветствие на украинском языке, стоявший рядом с ней в кадре боксер Александр Усик говорил по-русски, а меджлисовская певица Джамала – на крымско-татарском.

«Честно говоря, мне показалось, что это не новогоднее поздравление президента, а очередной номер «Квартала-95» с участием случайно попавшего туда президента. Особенно поразил пассаж о том, что все равно, как называется улица, если она заасфальтирована. Так пусть тогда вернёт все названия улицам, которые были «декоммунизированы» при Порошенко и, кстати, уже даже при Зеленском. Раз всё равно, как они называются, пусть асфальтирует улицы Ленина да Московские проспекты», – комментирует «ПолитНавигатору» обращение Зеленского политолог Владимир Корнилов.

По его мнению, к участникам массовки, изображавшей вслед за Зеленским «единство», вопросов нет.

«Ну, артистам или Бубке что за вопросы? Их попросили – они пожелали Нового года. Меня тоже многие просили поздравить разные аудитории, на что я, конечно, откликался. Им-то общий сценарий не показывали. Так что к массовке особых вопросов нет, есть вопросы к сценаристам, режиссерам и особенно к президенту, ставшему частью этой массовки», – отметил Корнилов.

Аналогично оценивает обращение Зеленского и экс-депутат Верховной рады Евгений Филандаш.

«Наш президент сказал много правильных слов в своем обращении, контраст с новогодними обращениями Порошенко налицо. Тот постоянно говорил о войне, в каждом обращении выливались тонны злобы, шли постоянные нападки на Россию и пр.

Обращение Зеленского сильно отличается от всего этого. Оно вроде бы направлено на то, чтобы объединить страну, по крайней мере, так надо понимать его слова про улицы, их названия, про языки. Все это звучит хорошо.

Проблема в том, что это не соответствует той политике, которую власть проводит на самом деле. В ней нет ничего нового, ничего не делается для исправления того, что делалось при Порошенко и в языковой сфере, и в сфере т.н. декоммунизации, т.е. по сути борьбы со своим прошлым. Политика – та же. Все эти переименования не отменены, многочисленные запреты – то же. Ущемление русского языка продолжается. К сожалению, его хорошее (в сравнении с Порошенко) новогоднее обращение полностью расходится с его политической практикой», – сказал Филиндаш.

То, что Зеленский врал, легко доказать, отмечает политолог Олег Хавич.

«По случаю Нового года, начну непривычно для себя – с позитивных моментов в новогоднем поздравлении Владимира Зеленского. Итак, впервые за пять лет из уст президента Украины не прозвучали слова «Россия» и «агрессор», а слово «война» упомянуто в том контексте, что в успешной и процветающей стране её быть не должно.

Количество публики в камуфляжах и военной форме, конечно, резануло глаз – но нужно принять во внимание, что сейчас таких людей на Украине действительно можно встретить где угодно, то есть они вписываются в концепцию сценаристов «каждой твари по паре».

Кроме того, из уст этих персонажей не прозвучало откровенно разжигающих ненависть призывов.

Теперь о плохом, которого, по украинской традиции, значительно больше.

Сторонники Порошенко и националисты сразу же набросились на Зеленского за ключевой тезис поздравления – «какая разница?» Эти слова на первый взгляд похожи на троллинг – ведь именно так называется кампания «шпрехенфюреров» по тотальной украинизации всего на свете (а фактически дерусификации), запущенная ещё во времена Януковича, а ныне воплощённая в законе о языке.

Но на самом деле – это призыв к русскоязычным и русско-советско-культурным гражданам Украины смириться с нацистским переворотом и его последствиями. Ведь все «неправильные» памятники уже свалены и все улицы уже переименованы. То есть риторический вопрос «какая разница» из уст Зеленского – это о разнице между Бандерой, Шухевичем или Мельником, и тут исполняющий роль президента Украины абсолютно прав.

А пассаж Зеленского насчёт русского языка выглядит особенно цинично. Он упомянул в обращении «жителя Краматорска, который говорит на своём родном языке». Однако в самом Краматорске, где более 90% русскоязычных, не осталось ни одной школы с русским языком обучения, а с сентября 2020 года таких школ на Украине не будет вообще.

Поэтом разгоняемая пропрезидентскими СМИ и комментаторами фраза Зеленского о том, что «в нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец» перечёркивается украинскими реалиями.

Собственно, как и словами самого Зеленского, сказанными 29 декабря – мол, за одного нашего разведчика я отдал бы 100 беркутовцев», – напоминает Хавич.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко также поражен словами Зеленского о том, что для укркаинцев не должно быть важно, какие памятники стоят на улицах городов.

«Зеленский доиграется. Он что, предлагает считать равноценными наших героев дедов, Великой Отечественной войны и фашистских прихвостней из УПА? Это лживое обращение – свидетельство того, что Зеленский не знает, как выходить из ситуации, и не собирается разбираться с обнаглевшими нацистами, которые правят бал на Украине с 2014 года.

Объединить страну сценками в духе «95 квартала» не получится. В реальности новый президент продолжает старую линию, следствием которой будет хаос и раздел страны», – предостерегает Журавко.

Речь Зеленского – свидетельство распада украинского государства, считает экономист Александр Дудчак.

«С точки зрения стороннего слушателя, не сведущего в делах современной Украины, выступление Зе было вполне оптимистичным и многообещающим. Как всегда – обещающим много. Те, кто в курсе украинских событий, не услышали ничего нового, ничего кроме брехни.

Жителям Украины снова напомнили, что они могут говорить и думать на любом языке, если этот язык украинский. При этом текста на татарском и венгерском было больше, чем на русском. Что названия улиц могут быть любыми, если они уже «декоммунизированы». И главное, чтобы улицы были заасфальтированы и освещены. Но, пока они только переименованы.

Да, не вспомнил украинский президент про «агрессора» впервые за 5 лет. Но, это было бы дико на фоне новых соглашений по транзиту и поставкам нефти и газа, после обмена пленными и разговора с российским президентом.

Речь Зе подтвердила, что украинцев объединяют только общие базовые потребности, обозначенные в двух первых уровнях пирамиды Маслоу: физиологические потребности и потребности в безопасности.

С таким же успехом можно было объединяться и находить общее, хоть с европейцами, хоть с африканцами. При этом не ставя в известность ни европейцев, ни африканцев.

Стало понятно, что у Украины нет ни общей идеи, ни общей цели. Речь Зе – констатация атомизации и распада государства. Правда, сочинена красиво, для тех, кто не в курсе происходящего в стране», – отмечает Дудчак.