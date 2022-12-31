Новогоднее поздравление Путина на фоне участников СВО вызвало изжогу либералов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Дальнем Востоке уже показали новогоднее обращение Владимира Путина – оно было рекордно длинным (около 10 минут), президент впервые выступал на фоне военных – участников спецоперации на Украине, боевым действиям и была посвящена большая часть речи, передает корреспондент «ПолитНавигатора». По словам Путина, события уходящего года закладывают основу «истинной независимости» России.

«За это мы сегодня и сражаемся, защищая наших людей на наших же исторических территориях… Нравственная, историческая правота – на нашей стороне», – сказал президент.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Запад врал о мире, а готовился к агрессии. И сегодня уже признается об этом открыто, не стесняясь. А Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России», – заявил Путин.

Он поблагодарил участников спецоперации – как военных на передовой, так и медиков, работников тыла. Упомянул Путин и семьи погибших, пообещав им поддержку.

«Формат выступления, стилистика, риторика, посыл – филигранно точны и единственно правильны в сложившейся ситуации. Президент в очередной раз демонстрирует, что знает наш народ куда лучше многих представителей власти. Адекватная, здравая и взвешенная речь. Всё по делу и к месту», – считает экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов.

«Пожалуй, в этом году самое текстоцентричное новогоднее поздравление Путина (не говоря уже про нетипичную, но вполне ожидаемую «картинку»): каждое слово выверено и тщательно подобрано. Даже слово «война». При этом очень четкий запрос на развитие и созидание. Те, кто ждал сигналов в Послании Президента, получили их в новогоднем поздравлении», – комментирует политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Новогоднее обращение было записано во время посещения президентом Южного военного округа. Там было объявлено, что военные ЛДНР теперь официально включены в состав российской армии. Путин вручил боевые знамёна первому Донецкому и второму гвардейскому Луганско-Северодонецкому армейским корпусам, а также вручил награды. Военкор Александр Сладков отмечает высокие боевые качества донбасских подразделений, которые отлично зарекомендовали себя во время штурма Мариуполя и других украинских крепостей.

Получил орден и командующий СВО генерал Сергей Суровикин. Наблюдатели трактуют это как одобрение его действий на фронте и ожидание перехода российских войск в наступление.

Кстати, поздравление Путина на фоне военных уже вызвало недовольство московских либералов.

«Извините, это точно новогоднее обращение? Или очередной Совбез?» – комментирует журналистка Екатерина Винокурова.

Ей вторит либеральный публицист Кирилл Шулика.

«Чего это несет в наши дома? Тревогу, стресс и все такое. Не спокойствие и уверенность, к сожалению, хотя именно их нам очень не хватает. И что-то мне кажется, что это не последнее новогоднее обращение, посвященной военной тематике».

А вот член совета по правам человека при президента Марина Ахмедова высказывает иную точку зрения:

«Для кого-то обращение Путина на фоне военных – примета того, что мы не выйдем из СВО и в 2023 году, а для меня – что в 2023 научимся ценить тех, кто принесёт нам Победу».