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20.10.2021 21:28 (Мск), Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Туризм
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Новогодние путевки в Сочи и Крым подорожают больше всего

В среднем по России турпоездки на новогодние праздники подорожают на 10 процентов, турпоездки в...

В среднем по России турпоездки на новогодние праздники подорожают на 10 процентов, турпоездки в Сочи – на 15-18 процентов, в Крым – на 10-15 процентов.

Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил Илья Уманский, руководитель комитета РСТ по внутреннему туризму, генеральный директор национального туроператора «Алеан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается цен, то они подросли, рост цен произошел повсеместно. Если говорить не только о топовых направлениях, таких как Сочи, Красная Поляна, то я бы сказал, что цены подросли от прошлого года где то, в среднем, процентов на 10.

Если брать отдельно Сочи, то там рост цен где-то в пределах 15-18 процентов. Следом, наверно, Крым, он тоже несколько выделяется от общей картины, но, просто, в виду более ограниченного предложения зимнего.

В отличие от Сочи, рост цен там составляет где-то в пределах 10-15 процентов. Но то, что нашим гражданам придется в этот Новый год заплатить несколько больше, чем прошлый Новый год, это очевидно. Цены подросли», – заключил Илья Уманский.

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