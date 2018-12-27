Новогодние сказки: в ДНР прокомментировали заявления Киева о захвате «серой зоны»

27.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Заявления киевских порохоботов о захвате почти всей «серой зоны» в Донбассе не соответствуют действительности.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В частности, он отметил, что, бравируя заявлениями о захвате так называемой серой зоны, киевские правители в очередной раз пытаются спровоцировать конфликт и повторно ввести военное положение на Украине.

«Подобные пиар-акции участились с приходом нового командующего оккупационных сил Наева, который, в целях повышения своего собственного имиджа, регулярно, через подчиненных пропагандистов из пресс-центра, распространяет ложную информацию о продвижении вперед», – рассказал Даниил Безсонов.

На подконтрольной ВСУ территории Донбасса, добавил он, по приказу Наева устраиваются постановочные бои, в которых реально гибнут украинские боевики, увеличивая списки небоевых потерь.

«Для привлечения внимания европейцев к Украине подобные фейки распространяются в подконтрольных Киеву СМИ. Если верить всем заявлениям, то Наев со своим войском должен быть уже где-то на подступах к Москве», – заявил представитель оборонного ведомства.

Безсонов отметил, что данная практика наносит удар не только по имиджу Украины, которого уже и так нет, но и по имиджу Евросоюза.

«Цинизм, с которым Киев демонстративно нарушает взятые на себя обязательства по соблюдению Минского комплекса мер, фактически ставит под сомнение авторитет Германии и Франции, как стран гарантов! Стремительно падающий рейтинг президента Порошенко затянет за собой в бездну не только Украину, но и Евросоюз», – добавил он.

Даниил Безсонов обратился к представителям ОБСЕ с призывом обратить особое внимание на заявления украинской стороны, а также политику двойных стандартов в отношении урегулирования ситуации в зоне конфликта.

Кроме этого Даниил Безсонов подверг резкой критике советника президента Юрия Бирюкова заявившего о захвате всей «серой зоны».

«Не отстает от рейтинга брехунов и так называемый советник президента Украины, знатный порохобот Юрий Бирюков который вчера выдал очередную «сенсацию». Он заявил о захвате украинскими военнослужащими почти всей «серой зоны» в Донбассе. Чтобы понять всю компетентность заявлений данной особы, необходимо напомнить, что Бирюков – это прославленный аферист. Начинавший с волонтерской деятельности, он обокрал армию на сотни миллионов гривен, которые олигархи вкладывали через него в карательную операцию», – заявил начальник пресс-службы корпуса.

По его словам, сейчас Бирюков промышляет «отмыванием» денег на строительстве казарм для военнослужащих, а также возглавляет финансовую пирамиду и эскорт-агентство, предоставляющее сексуальные услуги, ведь, «деньги не пахнут», и именно такие советники дают президенту Украины «компетентные» рекомендации по вопросам реформирования вооруженных сил страны.

В заключение Даниил Безсонов призвал пана Бирюкова продолжать тихо разворовывать украинскую армию, помогая тем самым Республике, и не затрагивать вопросы, в которых он не компетентен.