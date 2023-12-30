Новогодние сюрпризы из мешка нарко-торчка. Как к ним относятся киевляне

Сюрпризов для своей титульной нации хунта под Новый год, как мы знаем, приготовила несколько. Самый главный – законопроект о мобилизации, внепараллельно ужесточающий ее порядок и ответственность за откосы. А к нему, в виде дополнительных бонусов (одним пыхом, не дожидаясь принятия Верховной Радой), – множественные блок-посты и патрули на дорогах, облавы по торговым центрам, больницам и вокзалам, рейды мордоворотов из ТЦК (территориальные центры комплектации – коммерческие конторы, заменившие военкоматы) по фирмам и организациям, улицам, дворам и квартирам.

И многое другое. В том числе, даже… блокировки канализаций в домах, где проживают уклонисты. Правда, это пока инициатива региональная, но в столице ее уже начинают пиарить в провластных кругах.

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Впрочем, пока широкого распространения она не получила. Как инструмент малодейственный. Оно и понятно: лучше, конечно, сидеть просто в домашнем дерьме, чем в кровавом окопном. Поэтому молох войны изобретает все новые и новые инновации. Для сбежавших за рубеж – блокирование банковских счетов и карт, отказ в консульских услугах, экстрадиционные запросы. Однако пока никто не возвертается, бо нэма дурных.

А для тех, что остались – различные меры «покарання»: штрафы, аресты с насильственной отправкой на фронт, в том числе уже как зэков, конфискацию автомобилей и т.п. Короче, предпраздничный выс…р получился знатный. И ерунда, что он в очередной раз высветил отношение амеробандеровских правителей к своему народу: ни раньше ни позже огрели подарочным мешком по башке, не дав даже хоть под Новый год немного порадоваться. Отвлечься от военных переживаний, экономического упадка, обнищания и бесправия…

Напомним, что проект Кабмина, который был склепан по настоянию высшего командования ВСУ, предусматривает пополнение «пушечного мяса» на 500 тыс. человек. Кстати, сам генералитет вдруг очканул (возможно, представив себе перспективу народного гнева) и устами главкома Залужного забухтел, что, мол, никаких определенных цифр он не озвучивал. Хотя еще 19 декабря обер-клоун на своей пресс-конференции прогнусавил, что к нему обратились из генштаба с просьбой мобилизовать дополнительно 450−500 тысяч человек, а по СМИ прокатилась волна обсуждения этой темы. В том числе, и по зарубежным. Вот что писал, в частности, Newsweek:

«Главком ВСУ Залужный обратился с отчаянной просьбой о предоставлении военных ресурсов, включая людей, боеприпасы и оружие, для продолжения борьбы с Россией».

Еще одно издание, Time, со ссылкой на референта Зеленского, отмечало следующее: ряды ВСУ настолько поредели, что ТЦК вынуждены призывать граждан со средним возрастом 43 года.

Указывали также, что Залужный требует считать годными для участия в боевых действиях инвалидов второй группы.

Прошло совсем немного времени, и в соцсетях появилась куча месседжей о том, что средний возраст окопников ныне составляет 54−59 лет. Многие «захисныки» уже не боятся без утайки рассказывать об этом. Они страдают различными болезнями, в том числе сердечными, отчего происходят многочисленные смерти и без ранений. Однако военное руководство никак не желает их лечить, как и не спешит отправлять в тыл получивших инвалидность. И вот, теперь, после принятия нового закона, оно получит все полномочия на свой садизм.

По новому проекту нижняя возрастная планка для отправки на «мясные штурмы» снижается с 27 до 25 лет. Также аннулируется отсрочка для инвалидов третьей (пока что) группы. Военнообязанные должны в непременном порядке регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотры и прибывать в ТЦК в сроки, указанные в повестке. Кроме того, все они обязуются являться туда независимо от получения повестки, в течение 60 дней со дня объявления мобилизации или 20 дней с даты ее пролонгации.

Итак, с третьей группой уже все определено. Люди, относящиеся к ней, считаются боеспособными. То есть те, у кого диагностированы: слепота или отсутствие одного глаза; паралич или культя (остаток после ампутации) верхней конечности, отсутствие пальцев на ней; культя бедра или голени; отсутствие почки, легкого или мочевого пузыря; кастрация у мужчин; неоперабельный дефект челюсти, при котором человек не может нормально жевать; карликовость с ростом ниже 130 сантиметров.

Все они, не щадя живота своего, обязаны защищать брюхи и наглые хари марионеточной кодлы. Что касается второй группы, в которую входит перечень еще более тяжелых заболеваний, та пока под вопросом. Если Рада пойдет на поводу у Залужного – а она, скорее всего, пойдет, ведь людоедский закон лоббирует лично торчковый фюрер, – то придется и второй отправляться вслед за третьей…

Возможно, Зе-подельники рассчитывают, что росту патриотизма и боевого духа поспособствует наркота. Она и прежде «помогала» окопникам, но то ж было незаконно. А теперь: пожалте вам к НГ еще один подаруночек – в виде ее легализации. И плевать, что это будет удар по всему морально-физическому состоянию общества, особенно молодежи, что наркодельцов расплодится, как крыс нетравленых, что громадные участки плодородной земли сплошь зарастут «планом», и не только. Главное – взбодрить «мясо» и кинуть его на выгодные для себя штурмы…

Ну а третий сюрпризик от благодетелей с Банковой – объявление о том, что если финансовая помощь Запада забуксует, то громадяне лишатся пенсий, соцпомощи, субсидий, пособий по инвалидности и т.д. Логика железная: а зачем инвалидам деньги, если они все равно вряд ли вернутся?

Вот что по этому поводу говорит наш старый знакомый, русский киевлянин Иннокентий:

«После обнародования всей этой жути Киев стал пустеть. Хотя предновогодняя пора, люди обычно закупаются, чтобы хоть немного порадоваться на фоне происходящих катаклизмов… Но упыри из власти решили не тянуть даже до января. Началось просто мобилизационное беснование! В итоге машин минимум, людей минимум, и в магазинах, и в кафе, и просто на улицах и площадях… Зато выперлись многочисленные патрули с полицаями и военкоматчиками. Как в начале СВО, принялись мастырить посреди города блок-посты, проверять документы. Подонки, они даже задержали «отца 500 сирот», 58-летнего Банченского митрополита Лонгина. Он переезжал из одной клиники в другую, где лечится от тяжелого заболевания, которое обострилось после эсбэушных обысков в его монастыре. А теперь, после военкомовско-полицейских придирок, у владыки произошел сердечный приступ. Эти власти и их подручные – просто демоны во плотив, изуверы и варвары, иначе их никак не назовешь!.. Блок-посты, помимо прочего, ставят на всех выездах из городов, поскольку собираются полностью запретить лицам мужского пола без особого разрешения покидать их территории. Короче, как будто возле полосы боевых действий. Бригады бугаев-рекрутеров шастают по дворам и подъездам. У моих знакомых полчаса в дверь звонили, орали, требуя, чтобы вышел их сын, который вообще-то уехал подальше от греха, скрывается у родственников… Теперь военкомы надеются, что новый закон позволит им чуть ли не двери ломать без постановления прокурора. Мы, конечно, уповаем, что до этого не дойдет: испугаются народной мести и нового майдана. Хотя кто знает… Но, возможно, подобные действия зажгут наконец огонь гнева народного против них».

Жена Иннокентия, Эльвира, тоже добавляет несколько слов:

«Знаете, сегодня, 29 декабря, было очень страшно, когда по городу начались российские прилеты. ПВО сбивала ракеты над жилыми домами, где ни попадя, потом начались пропагандистские обвинения в адрес России, что она бьет по мирным кварталам. Отметился, как знаем, и Зеленский. Теперь наверняка начнется усиленная кампания по дополнительному призыву, с использованием этой пропаганды. Жаль, что не прилетело к этому маленькому бонапарту. Давно пора… А что касается призыва, уверена, что люди все равно будут прятаться. И все больше ненавидеть уродливую власть. Они прозревают…».