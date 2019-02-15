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15.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Москва, Политика, Россия, Украина
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Новоиспеченный соратник Зюганова объяснил союз с агентами Госдепа

Протесты в Москве на Болотной площади не были аналогом украинского Майдана, поскольку в них участвовали не только прозападные либералы, а и другие силы, которые не давали сторонникам Бориса Немцова монополизировать повестку.

Об этом в эфире «ПолитКафе» заявил один из лидеров протестного движения в России 2011-2013 годов, который был осужден по «Болотному делу», координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы для чего на Болотной находились – мы находились там для того, чтобы это движение не пошло по пути украинского майдана, чтобы не допустить превращения этого справедливого протеста в шабаш либералов. Мы их контролировали и не давали Немцову и прочим развернуть свою либеральную вакханалию. Они вынуждены были на митингах 2012 года поднимать социальные требования и лозунги», – заявил Удальцов.

«Я понял, что вы готовы объединяться с агентами Госдепа для свержения нынешней власти», – отметил модератор встречи.

«Как в восточных единоборствах: используйте силу противника в своих интересах», – парировал левый активист.

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