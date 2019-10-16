16.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Культура, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Новой Марув больше не будет: организаторы украинского отбора на Евровидение постарались

На Украине стартует прием заявок на участие в национальном отборе на Евровидение-2020, который продлится с 16 октября по 25 декабря 2019 года включительно, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили соорганизаторы нацотбора.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (продлится с 16 октября по 25 декабря), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидение-2020 (22 февраля)”, – говорится в сообщении.

Как указано, нынешний отбор будет проходить по обновленным правилам: в них внесены условия об ограничении выступлений конкурсантов в России. Теперь участником национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. Таким образом организаторы отбора учли имевший место в феврале нынешнего года скандал, связанный с аннулированием итогов отбора из-за того, что его победительница певица Марув выступала в РФ.

65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть