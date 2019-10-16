Новой Марув больше не будет: организаторы украинского отбора на Евровидение постарались

16.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Украине стартует прием заявок на участие в национальном отборе на Евровидение-2020, который продлится с 16 октября по 25 декабря 2019 года включительно, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщили соорганизаторы нацотбора.

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“Отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (продлится с 16 октября по 25 декабря), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на Евровидение-2020 (22 февраля)”, – говорится в сообщении.

Как указано, нынешний отбор будет проходить по обновленным правилам: в них внесены условия об ограничении выступлений конкурсантов в России. Теперь участником национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не осуществляет концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует во время конкурса и до финала Евровидения, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. Таким образом организаторы отбора учли имевший место в феврале нынешнего года скандал, связанный с аннулированием итогов отбора из-за того, что его победительница певица Марув выступала в РФ.

65-й международный песенный конкурс Евровидение-2020 состоится 12, 14 и 16 мая 2020 года в городе Роттердам, Нидерланды.