Новой помощи США Украине хватит на полгода

Выделенной Соединенными Штатами Америки Украине помощи хватит на полгода – после этого снова встанет вопрос об очередном транше. Об этом в эфире телеканала RTVI заявил военный обозреватель Валерий Ширяев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Ширяева, за годы СВО цена на вооружения и боеприпасы увеличилась в несколько раз, поэтому закупить на те же суммы можно уже меньше.

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«На 18 миллиардов долларов, на которые будут произведены первые закупки, не так-то много можно и дать, потому что вооружение очень дорогое. На те же 18 миллиардов можно было купить артиллерийских снарядов в 2021 году ровно в 10 раз больше, чем сегодня. Представляете, на одну позицию в номенклатуре закупок цена выросла в 10 раз в долларах. И те самые бюджеты, одинаковые в 22-м году, 23-м, 24-м, на них Украина и ее союзники могут закупить все меньше и меньше вооружений. Надо посмотреть, что будет, но, конечно, без сомнения, это будет очень существенное вливание в арсеналы. На прошлый раз сопоставимый Украина воевала восемь месяцев. Вот, вопрос не в том, сколько дадут, а в том, как интенсивно они будут это использовать и как быстро это закончится. По моим расчетам на полгода точно должно хватить – через полгода встанет вопрос о следующем транше», – заявил Ширяев.