Новой Раде пророчат проблемы с «активными мажоритарщиками»

21.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Аниматоров и ведущих», прошедших в новый состав Верховной рады под флагом «Слуги народа», рано списывать со счетов. Уже через полгода они сложат себе цену и станут слишком активными.

Об этом в эфире интернет-канала InterVizor заявил экс-премьер-министр Украины Юрий Ехануров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я имел дело только с теми, кто учился у нас в Школе политических лидеров, в которой мы сделали четыре выпуска. И я рад, что некоторые из них попал в парламент. Это люди, которые уже имеют кругозор и четко понимают, в какой стране они живут. Я общался не только с нашими выпускниками, и я понимаю, что у меня избирательный подход, но те, с кем я общался, произвели на меня очень серьезное впечатление.

Те, кто думает, что пришли невежды, которые ничего не знают, они глубоко ошибаются. Как бы они потом не набили шишек, создавая какое-то сопротивление или непонимание. Прошли нормальные люди и, как и в каждом коллективе, есть лидеры, есть люди понимающие, знающие, куда они ведут. И есть те, кто пока что будет просто давить на кнопки.

Но потом, через некоторое время они что-то поймут, и я так прогнозирую, что после февраля следующего года у правящей команды возникнут проблемы. Особенно мажоритарщики себе сложат цену, поймут свои возможности. Они будут настолько активными, что я так думаю, что вместе с выборами в местные органы власти, которые будут в октябре следующего года, вполне вероятны новые выборы в парламент», – заявил Ехануров.