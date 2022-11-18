Новой жертвой ВСУ стал 80-летний житель Белгородчины

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Новости Украины

ВСУ убили сегодня дедушку 80 лет в селе Устинка Белгородской области.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды. Еще одна гибель мирного жителя. Никакие слова соболезнований не вернут родным и близким погибшего», – написал Гладков.

В 6 домовладениях в Устинке зафиксированы разрушения различной степени. Аварийные бригады оперативно восстановили газоснабжение и приступили к восстановлению электроснабжения.