Новой жертвой ВСУ стал 80-летний житель Белгородчины
18.11.2022 22:31 (Мск), Москва
ВСУ убили сегодня дедушку 80 лет в селе Устинка Белгородской области.
Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Николай Григорьевич находился во дворе, когда прилетели первые снаряды. Еще одна гибель мирного жителя. Никакие слова соболезнований не вернут родным и близким погибшего», – написал Гладков.
В 6 домовладениях в Устинке зафиксированы разрушения различной степени. Аварийные бригады оперативно восстановили газоснабжение и приступили к восстановлению электроснабжения.
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