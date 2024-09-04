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Великобритания готовит замену утратившему легитимность президенту Украины Владимиру Зеленскому – в лице нынешнего украинского посла в Лондоне, бывшего командующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом в интервью Александру Шелесту заявил профессор журналистики Никита Василенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кого готовят на смену лидера? Это явственно – Залужного. Свидетельство этому — книга «Железный генерал», изданная на английские деньги в Англии. Такая книга издается обычно перед началом избирательной кампании. Но тут никакой избирательной кампании не будет. Военные не понимают слово «выборы», на то они и военные», – сказал Василенко.

Он полагает, что смена власти на Украине может произойти только насильственным путем. Триггером военного переворота станут поражения на фронте.