Новому перемирию в Донбассе отвели пару дней

27.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Как долго украинская сторона будет придерживаться объявленного на Донбассе нового перемирия, зависит от США.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

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«Я не верю в это перемирие, потому что в Украине на сегодняшний день хаос, неуправляемость, каждый тянет на свою сторону, особенно в данный момент – нацисты. Большая часть мира зависит от Америки, как бы мы ни хотели, как там ситуация сложится с выборами, как с демократами сложится ситуация.

Мы знаем прекрасно, что Порошенко поддерживают непосредственно демократы и его всякое отрепье националистическое, которым он управляет. Но, как мы помним, всегда начиналось, как только говорим о перемирии, так и нацисты встают и кричат «Прочь Зеленского», «Прочь в Ростов» и так далее», – отметил экс-депутат.

«Поэтому я не думаю, что это перемирие долго продержится, максимум сутки – двое. А минимум – это до завтрашнего дня, назовем так. Поэтому я пока ничего хорошего не вижу, хотя я хочу мира и хочу, чтобы он наступил. Хочу, чтобы реально прекратили пушки грохотать и так далее», – добавил Журавко.