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26.02.2019, Киев, Игорь Петров
 
Общество, Политика, Украина, Финансы, Экономика
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Новому правительству Украины придется повышать пенсионный возраст

Пенсионная реформа в Украине, то есть увеличение страхового стажа, не смогла решить проблемы дефицита Пенсионного фонда и правительству придется еще и повышать пенсионный возраст.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы уже на сегодня имеем достаточно негативную реакцию от наших кредиторов. Они увидели, что в результате пенсионной реформы у нас не уменьшился дефицит пенсионного фонда. В конце прошлого года мы уже слышали от представителей Мирового банка, что новому правительству надо будет вернуться к пенсионной реформе и к вопросу поднятия пенсионного возраста до 65 лет. Вот это уже будет головная боль нового правительства, которое будет определено по результатам парламентских выборов в октябре этого года», – сказал эксперт.

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