Новому президенту Украины от Порошенко достанется выжженная земля

25.12.2018, Киев, Владимир Гладков

В эфир принадлежащего нардепу Евгению Мураеву украинского телеканала «Наш» дозвонилась телезрительница, которая умоляла не допустить нынешнего президента Украины Петра Порошенко к президентским выборам 2019 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень прошу вас, чтобы ни в коем случае не допустить Порошенко, чтобы она баллотировался в президенты. Потому что фонд, который он себе взял с бюджета, пойдёт на фальсификацию, подкуп людей. Чтобы вся страна знала: никто за него голосовать не будет! Но они будут своими наглыми, подлыми, никчёмными словами, делами всех дурить», – заявила Светлана из Кривого Рога.

«Пойдёт Порошенко на выборы или нет, к сожалению, не мы решаем», – сказал ведущий.

«Это мы решаем! Это наша страна! Мы его избирали, мы его должны не допустить с этим хамским поведением к нам. Это издевательство, смерть для всех людей. Ни в коем случае не допустить», – возразила телезрительница.

«Я давно в политике, это не специальный звонок. Я езжу по регионам, я общаюсь, меня узнают в лесу, понимаете? И люди говорят вот такими словами. Ни одна власть не доработалась до таких эпитетов», – прокомментировал звонок гость студии, экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко.

«Тот, кто выиграет эти выборы, понимает, что на второй день он будет распят. Потому что эта власть набрала столько вызовов, и она попробует довериться человеку и его новой команде. Там не будет ни дня на раскачку для тех министров, которые пойдут работать. Мы уже не в нуле, мы в минусе. Мы живём, беря одни деньги, полностью отдавая другие. Песня про «попередников» не пройдёт. Просто наступает страшное и очень важное время», – добавил политик.