«Новороссии быть – от Луганска до Тирасполя» – Мехти Логунов

05.04.2021, Москва , Сергей Рулёв, Владимир Гладков

Новости Украины

Новороссия пока отложена, но она не умерла и даже не в летаргическом сне, а потому – победа неотвратима.

Об этом во время презентации фильма «Мозговой» в Москве заявил освобождённый по обмену из украинских застенков 87-летний узник Мехти Логунов из Харькова, обвинявшийся в работе на ГРУ РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новороссия. Что я скажу? Я принял Новороссию, и я работал для этого, я составлял некоторые проекты по этому. Так случилось, что Новороссия пока отложена, но она не умерла и не в летаргическом сне. Знаете, Новороссия – это от Луганска до Тирасполя. Луганск, Харьков, Донецк, Запорожье, Одесса, Николаев», – сказал Логунов.

«Когда я сидел в СИЗО, мне передали Красное знамя. Называлось «Полк Победы 1941-1945». Три месяца я хранил это знамя, и ни один «шмон» не мог его найти. Как хранил – другой вопрос. И даже когда нас вывели на обмен, и там был жёсткий очень «шмон», я думал, как бы мне всё-таки напоследок его сохранить, и я таки сохранил его. И скажу, откуда пришло это знамя ко мне – из Запорожья. Помните «300 запорожцев»?

Когда нас привезли на луганскую сторону, вышли, я вынул это знамя и сказал: ребята, нас не обменяли, мы вышли из окружения, и вышли с этим знаменем. И с этим знаменем мы будем возвращать Харьков, Запорожье, Николаев, Херсон и Одессу», – рассказал харьковчанин.

«И так оно будет. Я не собираюсь умирать, я из долгожителей. И пока я не увижу крах всего этого и расцвет Новороссии… Работать придётся жутко, работы выше головы. Но к работе мы приучены», – заверил он.

Также он озвучил слова, которые услышал летом 1941 года из репродуктора.

«Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». И эти слова – и во мне, и во всех вас, и наша победа неотвратима», – заключил Мехти Логунов.