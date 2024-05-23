Новороссийск будет следующей целью ВСУ после Крыма – генерал Кривонос

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Вслед за ударами по Черноморскому флоту в Крыму Украина должна наносить поражение инфраструктуре и кораблям флота в порту Новороссийска.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Кривонос отреагировал на информацию от украинского Генштаба о том, что в Крыму якобы был уничтожен последний находящийся в районе полуострова носитель крылатых ракет «Калибр».

«С каждым сожженным заводом, с каждым потопленным кораблем Российской Федерации мы становимся ближе, хоть на небольшой, но все же шаг к нашей победе. С Крымом разобрались – много чего нас теперь ждет в Новороссийске. Работу парни знают – пусть продолжат в том же темпе», – бредил Кривонос.