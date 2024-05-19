«Новороссийск должен быть уничтожен» – генерал Кривонос

Украинская армия должна увеличить интенсивность ударов – и уничтожить порт в Новороссийске.

Об этом в эфире интернет-канала «Фабрика новостей» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новороссийск надо уничтожить, чтобы они не могли его использовать как терминал для поставок топлива за границу. И не столько потому что там базируются военные корабли, зимой этот порт достаточно сложен для базирования военных кораблей», – рассуждал Кривонос.

«А вот что касается базы для поставок топлива в другие страны – это задача номер один. И это очень хорошо, что мы активизировали нанесение ударов там, надо их увеличивать.

Каждый танкер, который выходит из бухты Новороссийска, как раз и позволяет россиянам успешно воевать против Украины», – беспокоился террорист.