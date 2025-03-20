Новороссия беззащитна, пока Крым находится в опасности – Ирхин

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Контроль над Крымом – это контроль над Новороссией и выход в Мировой океан, а контроль над Одессой – это безопасность Крыма.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» обратил внимание политолог Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Контроль над Крымом – это влияние на Центральное и Северное Причерноморье, контроль над Черноморскими или, как их во всём мире называют, Турецкими проливами – это влияние на Центральное и Южное Причерноморье. И в данном случае замыкает эту формулу конвенция Монтрё, которая даёт приоритет Причерноморским державам по контролю над Чёрным морем. Получается полузакрытый режим, который не контролируется англосаксами, то есть державами, которые оперируют морской торговлей. Их это очень раздражает, что видно по доктринальным документам Евросоюза и Великобритании. И даже США в каденцию прежнего президента использовали акт о безопасности в Чёрном море, где Россия упоминается не как Черноморская держава, а как угроза», – отметил он.

В этом контексте Крым – это надёжный плацдарм и форпост, который позволяет сохранять присутствие России в Северном Причерноморье, обеспечивать безопасность и свободу мореплавания нашего торгового флота в Средиземноморье, и выход в Мировой океан.