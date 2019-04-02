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02.04.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Днепропетровск, Донбасс, Одесса, Политика, Россия, Украина
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Новороссия наша: Что у Жириновского на языке, то пора воплощать в жизнь

Так как президент Украины Пётр Порошенко разорвал договор о дружбе и сотрудничестве с Россией, остальные соглашения с Киевом потеряли силу, что позволяет РФ легально присоединить к себе весь Юго-Восток «незалежной».

Об этом в ходе брифинга заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Договор о дружбе, который порвал Порошенко, был базовым. Из него вытекали договора об экономическом сотрудничестве, о границах, и все остальные. Раз мы порвали базовый, то все остальные договора тоже потеряли силу. Значит, у нас нет границ с Украиной, и любые движения русской армии не будут означать агрессию, ибо границ нет», – сказал он.

«Давайте заключать новый договор, уже без Крыма, Донбасса и Луганска. Но, наверное, вся Юго-Восточная Украина должна отойти к России. Только при этих условиях Западная Украина может вступить в Евросоюз в НАТО», –добавил Жириновский.

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