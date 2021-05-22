Новороссия отсечёт Украину от выхода к морю – экс-глава Генштаба ВСУ

Россия не отказалась от плана объединения юго-восточных областей Украины в «Новороссию». Проект может лишить Украину всех цприбрежных регионов.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил бывший начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что план «Новороссия» – он остался. Возможно, видоизмененный, с учетом того опыта, который обрели и Вооруженные силы Украины, и Украина вообще как государство в период 14-15 годов, ну и в дальнейшем. И, соответственно, то, что ощутила Россия. Я думаю, что вопросы, которые касаются угрозы для, в первую очередь, южных районов, они остаются актуальными на сегодняшний день. Наверное, не только южных, но частично и восточных регионов…

В выводах разных экспертов звучит – разные эксперты есть, в том числе и иностранные, военные, коллеги мои – делал подобные прогнозы и Бен Ходжес, генерал армии США, и генерал Бридлав, они заявляли о том, что действительно ситуация остается напряженной, и первоочередными объектами может быть Херсонщина, Северо-Крымский канал, вопрос Одессы, вопрос вообще стоит, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю – и Черному, и Азовскому.

Соответственно, тогда Азовское море уже становится и де-факто внутренним морем Российской Федерации, и, по большому счету, и Черное море в той ситуации становится тоже практически полностью подконтрольным Российской Федерации. Это составляет угрозу не только для Украины, не только для региона, а и для всего мирового сообщества», – заявил Муженко.