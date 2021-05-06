Новороссия, Прибалтика, Северный Казахстан – где нужно спасать русских вслед за Крымом

06.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Массовое убийство сторонников Русской весны, произошедшее в одесском Доме профсоюзов, имеет все шансы повториться и в других точках постсоветского пространства.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил координатор последователей Эдуарда Лимонова Михаил Аксель, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на то, что сегодня мы помним Одессу, у русских и русскоговорящих есть проблемы не только в Украине. Есть проблемы в Прибалтике, где русские являются негражданами, где коренное население Латвии относится к ним, как к скоту. Есть русские в Северном Казахстане, четыре миллиона, к которым сейчас отношение казахских националистов, после прихода новой власти, такое же, как к скоту. Есть отвратительное отношение к русским в Приднестровье со стороны Молдавии.

И эти все страны – как раз последствия распада СССР в 1991 году. Вы только вдумайтесь, 20 млн. наших соотечественников осталось за рубежом. Все эти люди и ментально, и духовно, и национально, и этнически являются нашими людьми», – сказал нацбол.

По его мнению, вслед за Крымом для спасения русских России придется решать и проблему Юго-Востока Украины, Приднестровья, Северного Казахстана и т.п.

«Смотря на события в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года, мы видим, что мирной ассимиляции со стороны условно превалирующего национального большинства (как считают многие этнические националисты окраин), не будет. Невозможно изменить ситуацию ни внутри России, невозможно изменить ни экономический курс, пока 20 млн. наших сограждан находятся за рубежом. Эта проблема вскипит», – предупредил выступающий.