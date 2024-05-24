Новороссия во главе с Крымом оздоровит всю Россию – Вадим Самойлов

Максим Столяров.  
24.05.2024 19:45
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 42
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Крым, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Севастополь, Спецоперация, Украина


Крым является флагманом и примером для новых территорий РФ по механике воссоединения с Россией. 

Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил поддержавший Русскую весну в 2014 году и активно помогавший Донбассу экс-лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крым является флагманом и примером для новых территорий РФ по механике воссоединения с Россией. ...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«В любом случае, я туда (на Донбасс – ред.) приезжаю не поглазеть, а всё-таки с внутренним посылом и уверенностью, что всё будет хорошо. В результате война будет закончена, и здесь будет построено новое и справедливое общество. И, вполне возможно, что эти новые территории с этой большой идеологической работой, которая будет, с бытовой какой-то работой, потому что надо будет восстановить для людей, многие из которых всё потеряли.

И по решениям управленческим, идеологическим эти регионы, которые, бесспорно, Крым возглавляет – будут каким-то флагманом для трансформации и оздоровления ситуации в идеологически-управленческом понимании в России», – отметил он.

«Знаю, в прошлом месяце в Крыму проходил большой форум, где Крым делился с новыми территориями опытом всей этой механики вхождения в российскую законодательную систему и во все остальные. Это очень полезная история, и Крым в этом смысле, конечно, пионер», – сказал Самойлов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть