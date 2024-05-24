Новороссия во главе с Крымом оздоровит всю Россию – Вадим Самойлов

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Крым является флагманом и примером для новых территорий РФ по механике воссоединения с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Первый севастопольский» заявил поддержавший Русскую весну в 2014 году и активно помогавший Донбассу экс-лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В любом случае, я туда (на Донбасс – ред.) приезжаю не поглазеть, а всё-таки с внутренним посылом и уверенностью, что всё будет хорошо. В результате война будет закончена, и здесь будет построено новое и справедливое общество. И, вполне возможно, что эти новые территории с этой большой идеологической работой, которая будет, с бытовой какой-то работой, потому что надо будет восстановить для людей, многие из которых всё потеряли. И по решениям управленческим, идеологическим эти регионы, которые, бесспорно, Крым возглавляет – будут каким-то флагманом для трансформации и оздоровления ситуации в идеологически-управленческом понимании в России», – отметил он.



«Знаю, в прошлом месяце в Крыму проходил большой форум, где Крым делился с новыми территориями опытом всей этой механики вхождения в российскую законодательную систему и во все остальные. Это очень полезная история, и Крым в этом смысле, конечно, пионер», – сказал Самойлов.