Новороссия возвращается в повестку

21.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинский националистический режим встретил с нескрываемой ненавистью утвержденную в Донецке доктрину «Русский Донбасс», предполагающую воссоединение с Большой Россией не только ЛДНР, но и русскоязычных областей исторической Новороссии.

Об этом в ходе открытой встречи-дискуссии в Москве заявил один из авторов доктрины социолог Сергей Баранов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видели реакцию со стороны Украины – она была очень бурная, как взрыв. Я наблюдаю за Украиной давно, это был реальный взрыв ненависти, желание замазать и закрыть тему.

Я считаю, что доктрина – это серьёзный шаг вперёд в наступлении. Но я считаю, что должна быть ещё другая доктрина, которая будет называться «Новороссия и русская Украина», в которой будет изложено то, что мы хотим сделать на Украине, а не только в Донбассе. Всё-таки, значение доктрины Донбасса более локальное», – сказал Баранов.

С ним согласился экс-депутат горсовета Одессы Александр Васильев.

«Даже некоторые наблюдатели говорят, что на Украине реакция на эту программу была намного больше, чем в РФ… Украинцы очень болезненно относятся ко всем вопросам, связанным с идентичностью», – подтвердил Васильев.

Политолог Алексей Кочетков также поддержал идею создания доктрины большой Новороссии.

«Мы должны предложить нашим соплеменникам, соотечественникам, которые временно находятся под оккупацией этого уродливого детища Беловежского соглашения и проживают в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Николаевской, и других областях. Нужна русская доктрина Новороссии. И как только эта доктрина появится, то и ситуация на Украине тоже очень сильно начнёт меняться в нашу пользу», – призвал Кочетков.

Депутат Народного Совета ДНР Мирослав Руденко выразил удовлетворение тем, что возвращается дискурс о Новороссии.

«Мы даём этот русский сигнал на ту сторону, и что снова вернулся дискурс Новороссии, и что мы открываем возможность борьбы уже за Новороссию», – сказал депутат.

Однако присутствующий в зале публицист Андрей Марчуков призвал не привязывать Донбасс к Украине.

«Провозглашение того, что республики Донбасса должны послужить чем-то для освобождения от неонацизма и украинского национализма всей территории Украины – здесь кроется очень большая опасность, потому что тулуп к пуговице не пришивают, а Донбасс – безусловно, пуговица. Украина больше, мощнее и густонаселённее, поэтому в любых раскладах она поглотит Донбасс, и такой прецедент уже был, когда хотели советизировать и коммунизировать крестьянскую Украину при помощи пролетарского Донбасса. Всё это закончилось поглощением и украинизацией Донбасса.

Отвечу Сергею Баранову – писать концепции мы, безусловно, должны, но разрабатывать не как «русскую Украину» и Новороссию, а отдельно брать Новороссию и разрабатывать этот регион, как абсолютно не украинскую территорию, а уже потом думать, как поступить с территорией собственно украинско-малороссийской.

Поэтому эти моменты должны быть разъединены, Донбасс – это не Украина, а часть Новороссии и часть России», – резюмировал Марчуков.