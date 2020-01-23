Новосибирск просит закрепить в Конституции прямые выборы в областных центрах

23.01.2020, Москва, Олег Кравцов

В крупных областных центрах России нужно проводить прямые выборы руководителей местного самоуправления, а соответствующую норму следует закрепить в Конституции Российской Федерации.

Об этом на пресс-конференции заявил мэр Новосибирская Анатолий Локоть, сообщает портал «Новосибирские новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Локоть подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу президента России Владимира Путина о внесении поправок в Конституцию и обратил внимание на несколько моментов.

«Во-первых, должно быть первенство национальных законов над обязательствами, которые берёт на себя наша страна, поскольку здесь идёт речь об укреплении суверенитета России, торговать которым, по выражению Локтя, нельзя. А возможности, которые были заложены в прежней редакции Конституции, таили в себе определённые риски.

Во-вторых, должен быть установлен баланс между исполнительной и законодательной властью в стране: это пойдёт на пользу развитию государства в целом», – пишет издание.

Мэр также поддержал требование об отсутствии двойного гражданства у должностных лиц. По его мнению, такие же требования должны применяться и руководителям муниципалитетов.

Вместе с тем Анатолий Локоть обратил внимание на слова президента об усилении публичной власти: «Полномочия и реальные возможности местного самоуправления — самого близкого к людям уровня власти — могут и должны быть расширены и укреплены».

В связи с этим мэр Новосибирска предположил, что в Конституцию уместно внести поправку об обязательном прямом избрании руководителей местного самоуправления в крупных областных центрах РФ.

«К крупным областным центрам я предлагаю отнести, прежде всего, города-миллионники. По-моему, их пятнадцать. К ним относится и город Новосибирск. Сегодня это определяется уставом местного самоуправления в соответствии со 131-м федеральным законом. Предлагаю закрепить эту норму в Конституции. Это будет в духе послания президента, в духе тех поправок, которые сегодня вносятся в основной закон нашей жизни», – резюмировал мэр Новосибирска.

На сегодня в РФ существует лишь около десяти крупных городов, где мэры могут избираться прямым голосованием.