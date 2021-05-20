«Новость федерального значения»: Навальный набрал вес

20.05.2021, Москва, Елена Острякова

Либеральная тусовка продолжает навязывать ложную информационную повестку, связанную с якобы критическим состоянием здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего тюремный срок за мошенничество.

Главное информагентство страны ТАСС приводит слова директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошел. Эти цифры реальные. Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьей», — сказал Калашников.

Эту новость ранее подтвердил либеральному каналу «Дождь» адвокат блогера Вадим Кобзев.

«Нормальное состояние, набирает вес», – сказал Кобзев.

Навальный поступил в колонию с весом 93 кг. Потом он объявил голодовку, требуя, чтобы к нему допустили угодных ему врачей. За 17 дней он сбросил 17 кг, постоянно жалуясь на это через адвокатов в соцсетях. Его рост – 190 см.

Находясь в колонии, Навальный подал 5 исков в суд на ее руководство и СИЗО «Матросская тишина» по различным надуманным поводам. 22 июня один из исков будет рассматривать московский суд. Навальный выступит по видеосвязи.