Подпишись на рассылку
20.05.2021, Москва, Елена Острякова
 
Дзен, Политика, Россия
Просмотров:

«Новость федерального значения»: Навальный набрал вес

Либеральная тусовка продолжает навязывать ложную информационную повестку, связанную с якобы критическим состоянием здоровья блогера...

Либеральная тусовка продолжает навязывать ложную информационную повестку, связанную с якобы критическим состоянием здоровья блогера Алексея Навального, отбывающего тюремный срок за мошенничество.

Главное информагентство страны ТАСС приводит слова директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Калашникова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Могу сказать, что со здоровьем у него все более-менее восстановилось нормально, он объявлял голодовку, сейчас от нее отказался. Вес его уже 82, по-моему, он дошел. Эти цифры реальные. Он нормально питается, имеет возможность общаться с семьей», — сказал Калашников.

Эту новость ранее подтвердил либеральному каналу «Дождь» адвокат блогера Вадим Кобзев.

«Нормальное состояние, набирает вес», – сказал Кобзев.

Навальный поступил в колонию с весом 93 кг. Потом он объявил голодовку, требуя, чтобы к нему допустили угодных ему врачей. За 17 дней он сбросил 17 кг, постоянно жалуясь на это через адвокатов в соцсетях. Его рост – 190 см.

Находясь в колонии, Навальный подал 5 исков в суд на ее руководство и СИЗО «Матросская тишина» по различным надуманным поводам. 22 июня один из исков будет рассматривать московский суд. Навальный выступит по видеосвязи.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть