10.03.2018, Киев, Максим Карпенко

4 410 просмотров

Новость о НАТОвских успехах Украины от Геращенко оказалась фейком

Сегодняшняя новость от вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко о том, что Украина получила статус страны-аспиранта НАТО – фейк.

Этот статус она получила еще в 2005-м году и он ни на что не влияет. Об этом в своем блоге заявил украинский дипломат Василий Филипчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По его словам, единственное, что может повлиять на вступление Украины в Альянс – это реформы и завершение конфликта. «Еще в 2005 году Украина и НАТО начали «Углубленный диалог относительно стремлений Украины к обретению членства в НАТО». Он именно так официально назывался – о стремлениях (aspirations) Украины. А через три года в заключительном заявлении НАТО в Бухаресте вообще было черным по белому написано «Однажды Украина будет в НАТО».

Это значительно более серьезное заявление чем какое-то новое упоминание на сайте НАТО в отношении стран, стремящихся вступить в Альянс. Наше стремление официально было зафиксировано еще в апреле 2005 и подтверждено в апреле 2008. В чем новость? И почему комментаторы не говорят важнее: ни интенсифицированный диалог, ни новинки на натовских сайтах, ни даже заявление на высшем уровне в Бухаресте абсолютно ничего не значат с точки зрения вступления в НАТО.

Для вступления в НАТО нужна поддержка всех стран Альянса, а без урегулирования конфликта с РФ это – невозможно. То есть сначала урегулирование и только потом – решение о вступлении. Наоборот – только если НАТО решит начать войну с Россией», – отметил Филипчук.

А его коллега, экс-спикер МИД Олег Волошин добавил, что занимаясь такими вбросами, украинская власть манипулирует симпатией Евросоюза и зарабатывает себе очередные гранты: «Профессиональные евроинтеграторы слишком грамотно научились манипулировать тем, что в ЕС привыкли говорить про любую интеграцию, что «это процесс, а не конечная точка маршрута». И в этом процессе можно десятилетиями получать гранты, награды, дешевый пиар. Главное, чтоб процесс не останавливался и цель не достигалась. Кому сегодня, например, в Польше нужны евроинтеграторы?».