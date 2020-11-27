27.11.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Дзен, Криминал, Крым, Одесса, Происшествия, Россия, СМИ, Украина
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Новость о торговле «скифским золотом» экс-депутатом из Одессы оказалась фейком


Бывший депутат Одесского горсовета Олег Марков не задерживался за контрабанду скифского золота правоохранителями в РФ. Российские СМИ перепутали его с тезкой – московским археологом и модератором крупнейшего профильного паблика в соцсетях.

Об этом в своем блоге заявил бывший депутат Одесского горсовета Александр Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Васильев привел в пример ошибку, допущенную и популярным севастопольским телеграмм-каналом «Камни, б…ди, бескозырки».

«Довольно известный тамошний канал в новости про задержание экс-депутата одесского горсовета Олега Маркова перепутал его с его тезкой – московским археологом, модератором крупнейшего русскоязычного археологического паблика в ФБ. Ну действительно, кто там этих археологов Марковых разберёт.

Впрочем, чего мы требуем от коллег по телеграмму, если сам ТАСС в новости о печальном инциденте с обвинением одессита Олега Маркова в незаконной продаже археологических находок уполномочен заявить о том, что брат Олега, одесский политик Игорь Марков был выдан Италией Украине. Тут умудрились перепутать Игоря Маркова с Виталием Маркивым, боевиком-атошником, которого итальянцы сперва посадили за убийство на Донбассе итальянского журналиста, а потом отпустили», – язвительно комментирует Васильев.


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