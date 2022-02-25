«Новость просто комедийная»: Из Киева эвакуировали главу немецкой разведки

Немецкий спецназ провёл операцию по эвакуации из Киева главы Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля, для которого начало войны стало «неожиданностью».

Об этом сообщил немецкий журнал «Focus», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Глава Федеральной разведывательной службы Германии был спасен из Украины в чрезвычайной ситуации… Неожиданное для всех нападение России ранним утром в четверг удивило и Каля. После того, как министр иностранных дел Анналена Бербок призвала всех немцев покинуть страну, специальное подразделение федеральной полиции по личной охране за рубежом эвакуировало по суше дипломатов и связных.

Но Каль не смог вовремя добраться до этого эвакуационного отряда. Поэтому собственный спецотдел БНД должен был вызволить его из этого опасного положения. Каль направлялся в Польшу в пятницу днем и должен был прибыть на территорию ЕС еще во второй половине дня», – говорится в публикации.