«Новость просто комедийная»: Из Киева эвакуировали главу немецкой разведки
Немецкий спецназ провёл операцию по эвакуации из Киева главы Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каля, для которого начало войны стало «неожиданностью».
Об этом сообщил немецкий журнал «Focus», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Глава Федеральной разведывательной службы Германии был спасен из Украины в чрезвычайной ситуации… Неожиданное для всех нападение России ранним утром в четверг удивило и Каля. После того, как министр иностранных дел Анналена Бербок призвала всех немцев покинуть страну, специальное подразделение федеральной полиции по личной охране за рубежом эвакуировало по суше дипломатов и связных.
Но Каль не смог вовремя добраться до этого эвакуационного отряда. Поэтому собственный спецотдел БНД должен был вызволить его из этого опасного положения. Каль направлялся в Польшу в пятницу днем и должен был прибыть на территорию ЕС еще во второй половине дня», – говорится в публикации.
Сообщается, что Каль приехал в Киев для того, чтобы встретиться со своими украинскими коллегами.
«Новость просто комедийная. Спецназ провел операцию по эвакуации главы федеральной разведки Бруно Каля, которого якобы операция России застала «врасплох» в Киеве! Вот это уровень разведки, если такое может застать врасплох!» – изумляется политолог Владимир Корнилов.
Депутат Госдумы Михаил Делягин считает, что визит Каля в Киев накануне конфликта является провокацией.
«Стесняюсь спросить, а что делал в Киеве глава разведки Германии? Организовывал размещение в жилых кварталах техники конченых нацистов, которых он привёл к власти? Или раздавал наркоманам оружие?
Хотелось бы уточнить у поклонника «смешного геноцида» Шольца. И, может быть, всё же отключить этих кровавых и санкционных клоунов – уже немецких – от нашего газа? Пусть покупают его у американцев с тройной накруткой», – написал Делягин в соцсети.
Спасибо!
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