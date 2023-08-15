Новости де-ельцинизации: в России открыт очередной памятник Сталину

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Восьмиметровый памятник Иосифу Сталину был торжественно открыт сегодня на территории завода «Микрон» в Великих Луках.

Памятник был изготовлен по проекту скульптора Михаила Красильникова на народные средства в 2023 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первоначально его планировали установить в Волгограде, но власти города отказались. Потом их примеру последовали руководители многих других регионов России.

В итоге памятник был установлен в Великих Луках, где Красная Армия одержала первую и стратегическую победу в ходе Великой Отечественной войны. После этого город приобрел почетное звание «Малого Сталинграда».

На открытии памятника присутствовали актеры Мария Шукшина и Юрий Назаров, гости из Приднестровской Молдавской республики, представители религиозных конфессий, депутаты местных заксобраний. Монумент был освящен.

За последние годы памятники и бюсты Сталина появились в 10 российских городах. В городе Бор Нижегородской области идет строительство музейного комплекса «Сталин-центр». Он возводится по инициативе руководителя местного отделения КПРФ предпринимателя Алексея Зорова на принадлежащем ему земельном участке. В 2020 году Зоров на этом же участке установил памятник Сталину.

В сентябре 2023 года будет открыт филиал «Сталин-центра» в Барнауле, работы по созданию уже идут.

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в телеэфире предложил вернуть городу название Сталинск, которое он носил до 1961 года.

В январе в канун юбилея победы в Сталинградской битве в Волгограде все-таки открыли памятник Сталину.