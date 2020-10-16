Новости латвийского гестапо: Из «европейского государства» депортировали советского ветерана

16.10.2020, Рига, Александр Ростовцев

9 октября в Риге был задержан полицией и доставлен в Центр для нелегальных иммигрантов Владимир Норвинд, гражданин России, бывший глава общереспубликанского общества ветеранов Вооружённых Сил СССР, имевший постоянный вид на жительство в Латвии.

По свидетельству очевидцев, в Муциениках, где находится приёмник-распределитель, ветеран узнал о том, что латвийские власти по решению суда объявили его «персоной нон-грата» и собираются депортировать, вследствие чего старика разбил инфаркт.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Норвинд с инфарктом доставлен в больницу

Гуманные власти европейской Латвии направили Владимира Норвинда в клинику Страдыня и, как только состояние здоровья ветерана стабилизировалось, 10 октября передали его пограничной службе, а те уже доставили «персону нон-грата и угрозу нацбезопасности» на российско-латвийскую границу.

Псковская область встретила Норвинда со скорой помощью

В настоящее время Владимир Норвинд находится в клинике военно-медицинской академии Санкт-Петербурга, и его здоровью ничто не угрожает.

Зато, по мнению официальных представителей МИД России, инцидент с Норвиндом угрожает и без того отвратительным российско-латвийским отношениям, отчего он «не будет оставлен без внимания».

Каким именно образом бывший глава республиканского общества ветеранов ВС СССР преклонного возраста угрожал национальной безопасности Латвии – остаётся загадкой, однако решение судебных властей и МВД «шпротной державы» базируется на мнении местного гестапо – Службы безопасности, которое никто не собирается озвучивать.

По убеждению русских активистов Латвии, глубоко возмущённых очередной подлянкой со стороны «европейского государства», это чёткий сигнал всем российским гражданам (а их около 50 тысяч), постоянно живущим в прибалтийской республике: вам здесь не рады и свои права защищать не смейте.

Депортации Владимира Норвинда предшествовал запрет МВД Латвии на въезд в страну, на основании которого Управление по делам гражданства и миграции аннулировало постоянный вид на жительство.

Известный пророссийский активист из Латвии Владимир Линдерман считает, что депортация Норвинда произошла с нарушением целого букета собственных законов и международных соглашений, а МВД республики ещё и исказило персональные данные ветерана, чтобы ловчее было манипулировать.

Пророссийский активист из Латвии Владимир Линдерман

Так, например, Латвия нарушила заключенное в 1994 году соглашение с правительством России, а конкретно статью 2, в которой говорится, что российские военные «сохраняют право беспрепятственно проживать на территории Латвийской Республики, если они этого пожелают».

Враньём латвийских властей является заявление, будто Норвинд въехал в Латвию в 1994 году, а соглашение касается лишь тех, кто проживал в республике на момент 28 января 1992 года. На самом деле ветеран жил в Латвии с 1975 года, с 1986 года имел латвийскую прописку. То есть, межправительственное соглашение на него распространяется.

И самый пончик. Латвия наплевала на европейские правовые стандарты. Жена Норвинда – гражданка Латвии, и власти республики, депортировав её мужа, принудительно разлучили членов семьи.

При том, что в 2018 году суд Евросоюза в Люксембурге принял решение, согласно которому – лица, не обладающие паспортом страны ЕС, но имеющие семейные связи с ее гражданами, могут требовать отмены своей депортации из ЕС.

Тем самым, считают пророссийские активисты Латвии, у Владимира Норвинда есть хорошие шансы на отмену через европейский суд держимордовского решения латвийских властей.

Наблюдатели отмечают, что дело Норвинда во многом перекликается с делом другого российского гражданина – Александра Казакова, уроженца Риги, депортированного латвийскими властями в сентябре 2004 года за правозащитную деятельность, связанную с сохранением в Латвии русских школ, также признанную местным гестапо «представляющей угрозу национальной безопасности».

Александр Казаков, лидер Штаба защиты русских школ в Латвии

Так же, как и Норвинд, Казаков прошёл по цепочке от «безпеки» к пограничной службе, выслушал приговорчик о лишении его права на постоянное проживание в Латвии и зачисление в «персоны нон-грата», чтобы на границе быть переданным российским властям.

Единственное отличие состоит в том, что латвийские власти в тот раз не решились пойти на скандал и разлучить Казакова с родными, а дождались смерти его жены, и вот уже только тогда принялись выгонять защитника русских школ.

Пока что трудно сказать, будут ли российскими властями сделаны суровые оргвыводы из депортации Норвинда, или дело в очередной раз закончится громким окриком без последствий, но хотя бы радует, что ветеран ВС СССР может найти управу на потерявших рамки латвийских нациков в европейских судах, хотя на это могут понадобиться годы.

И уж совсем никто не сомневается, что даже если в ЕС и возьмутся рассматривать явные нарушения европейского законодательства распоясавшимися «шпротами», бить по набитым мякиной головам правящих латышских нацистов в Брюсселе уж точно никто не станет, ведь права были нарушены не представителей «уважаемых наций», а «каких-то русских»…