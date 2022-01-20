Новости медицины от Лукашенко: Омикрон – не вирус

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Штамм Омикрон не является вирусом, поскольку не дает осложнений в виде пневмонии.

Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Тывы Владиславом Ховалыгом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это совершенно другой вирус, если он вирус. Я подозреваю, что мы скатились к обычному гриппу. Он не дает пневмоний. Я говорю это как человек, который уже второй раз этим переболел. Я на ногах его перенес. И заметил только в конце, кода тест сделали», – сказал Лукашенко.

Ранее белорусский президент отказался вакцинироваться от коронавируса любой вакциной «кроме белорусской», которой еще не существует.

Он игнорирует масочный режим и дает оригинальные советы по профилактике заболевания: советует ходить в баню, ездить на тракторе и пить водку.