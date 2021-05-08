Новости об остановке строительства «Северного потока-2» оказались фейком

08.05.2021, Москва, Елена Острякова

Новость о том, что работы по строительству газопровода «Северный поток-2» остановлены из-за иска немецкой экологической организации NABU, – не соответствует действительности. Российские суда продолжают укладывать трубы.

Об этом в эфире youtube-канала «Геоэнергетика ИНФО» заявил эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как приостановлена работа там, где она не ведется, для меня остается загадкой. И «Фортуна», и «Академик Черский» находятся в исключительной экономической зоне Датского королевства, а работы приостановили в территориальных водах Германии. У меня некоторый разрыв шаблона. Я думаю, что будет неудивительно, если строительство «Северного потока-2» остановят в исключительной экономической зоне Мадагаскара, Австралии и Японии. Еще неизвестно, как с работами в территориальных водах Чили», – сказал Марцинкевич.

По его словам, в территориальных водах Германии работы сейчас не ведутся. Там осталось достроить два участка двух линий 16,5 км и 13,9 км. По решению суда сейчас эти работы вестись не могут. NABU утверждает, что «Северный поток-2» несет риски для морских свиней, речных миног и морских уток.

Приостановка не ведущегося строительства, утверждает эксперт, совпадает с производственными потребностями компании-подрядчика.

«Я не знаю, чего хотели добиться NABU, но сейчас они очень аккуратно сработали в пользу швейцарской компании «Nord Stream», потому что она в мае не имеет возможность выйти на работу в Германии, но может закончить работу в Дании. Разрешение, которое было дано в мае, теперь автоматически переносится на два месяца, за что отдельное спасибо от швейцарских газовиков, акционеров любителям морских свиней. Теперь не надо спешить. Гамбургский суд продолжает что-то рассматривать, за это время наши трубоукладчики заканчивают работу в датских водах. К тому времени, как в очередной раз расскажут, что свиньи будут целы, волки сыты, безо всякой суеты работы продолжатся в соответствии с выданными разрешениями», – сказал Марцинкевич.