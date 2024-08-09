Новости российской эмиграции: в облезлой Риге потасканная светская львица устроила хейтинг скверному певцу

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Бывшая светская львица Божена Рынска буквально травит в своем тг-канале престарелого эстрадного певца Аркадия Укупника, с которым она столкнулась в латышской Юрмале.

Сначала Рынска подловила певца на неправильной парковке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Юрмале, как я уже писала, в разгаре курортный сезон, а вместе с ним в разгаре и российское жлобство. В другое время, когда русскоязычных курортников тут нет, нет и жлобства. Знаете, кто это вот так ставит машину у юрмальского супермаркета RIMI? Одну — НА ТРИ ИНВАЛИДНЫХ МЕСТА?! Это Аркадий Укупник. А это фото сделали возмущенные латыши. Аркадий, как говорили актеры старой школы: пьешь не по таланту. И паркуешься тоже не по таланту», – написала Рынска.

«Бескультурному» артисту она противопоставила «культурного» мужа популярной в прошлом веке певицы Пугачевой иноагента Галкина, который ездит на велосипеде и привязывает его к дереву.

Продолжая истории «о российском свинстве на Балтике», стареющая «львица» вновь обрушилась на Укупника, точнее на его трехлетнюю дочь, которой мама 10 лет назад на банкете вытерла измазанные пирожным ручки сначала скатертью, а потом занавеской.

«Старший официант начинает просто кричать. Тихо, но кричать. Латыши так умеют. «Вы что вообще делаете?!». Девочку не ругали. Просто вытерли ее ручки о скатерть. И я вот думаю, девочка уже выросла. Скоро ей получать водительские права, чужие дети быстро растут. Вот как она будет парковаться, если для ее родителей свинство это норма?», – размышляет Рынска.

Ее истории получили резонанс в сети. И удовлетворенная Рынска напоследок написала, что «Укупник – совершенно безобидный персонаж», но водит знакомство с криминальным авторитетом Казанским, он же Ирек Мубараксин.

Кампания старой русофобки возымела эффект. В России многих возмутило то, что Укупник проводит лето во вражеской Юрмале.

«Простите, конечно, а что у нас Аркадий делает на земле предательской? Каким образом так тихо, да на двух стульях? С 2022 года мы ничего не слышим об исполнителе одного, максимум, двух хитов. Молчит. Единственное, были слухи о том, что он продавал свою недвижимость в Латвии, но она продавалась медленно. Какие дни там, в Юрмале, Аркадий Семенович? Не зря были вхожи, я смотрю, в дом Пугачевой? Решили поближе к близкой подруге?», – написал известный пранкер Сурен Каграманов.

Примечательно, что жертвой Рынски стал именно Укупник, хотя она уверяет, что в Юрмале очень много персонажей из России, чьи разговоры в ресторанах она не решается пересказывать, чтобы не подвести людей под статью.