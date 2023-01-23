Новости жабогадюкинга: Институт нацпамяти против Минобразования

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Новость о возможной отмене обязательного внешнего независимого оценивания (ВНО) воспринялась бы шоком еще два года назад. Сейчас прошла мимо. Что вполне понятно.

Тем не менее, как заявил министр образования Украины Сергей Шкарлет, «учитывая пожелания родителей, абитуриентов» и «ситуацию с безопасностью в Украине», его ведомство обратилось в Раду с предложением отменить в 2023 году вступительные экзамены, внеся на рассмотрение соответствующий законопроект.

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Речь, собственно, идет не о полной отмене ВНО, а об упрощении процедуры — сдаче двух обязательных предметов — украинского языка и математики. Третью же дисциплину абитуриентам предстоит выбрать самим — Минобразования предлагает историю Украины, физику, химию и биологию.

Давайте сейчас опустим все чудеса нового украинского образования, базирующегося исключительно на навозной тематике вроде разучивания до 11-го класса частушек «рыла свыня тупорыла — вэсь двир пэрэрыла», бандеровщине, русофобии и некрофильских плясках вокруг голодомора — иные знания пушечному мясу и горшкомойкам в Европе и правда не нужны.

На эту тему было сказано много. В данном случае я хочу сделать акцент на другом — на том, как в принципе происходит так называемое обучение в школах в нынешний период. Как во Львове, мне не интересно — «tak, proszę pana», поди, учат. А вот как на Юго-востоке?

На период начала СВО, то есть 24 февраля школы и так не работали по причине ковидного карантина. Так что размещать в школах тероборону было очень просто — детей нет. А далее как?

В независимости от того, есть прилеты-сбития или нет, воздушная тревога ревет почти всегда, а во время нее отменяются и дистанционные занятия.

«Слiдкуйте до бомбосховищ», — говорит учитель и отключает урок.

В иные дни, например, у нас в Одессе тревога срабатывает и по 15 раз в суки. А с приходом в нашу жизнь понятия «блэкаут» обучение и вовсе накрылось медным тазом: бывает, что учитель выходит в эфир, а на уроке один ученик. Бывает, пробивается трое учеников, зато за день в Zoom нет ни одного учителя. Назвать происходящее хотя бы зачатками обучения язык не поворачивается.

И что абитуриенты понесут на экзамены в вузы, если они, конечно, состоятся, большой вопрос — не исключаю, что большинство осилит только счетные палочки.

С другой стороны, когда люди лишь примитивно выживают, тема высшего образования стирается сама собой. Да и зачем поступать, если подобия повесток на всякий случай приносят даже 16-летним подросткам — мол, через два года не забудь явиться в военкомат.

Родители же пребывают в постоянном страхе за детей еще и из-за «героической работы ПВО», которая может сработать где угодно — хоть над жилым домом, хоть над школой, хоть над институтом. Есть только страх. Оккупационный министр образования Шкарлет — и тот сказал, что экзамены предлагается максимально упростить «в целях безопасности»…

И вот на этом фоне постоянный «герой» наших публикаций — глава Южного межрегионального отдела Украинского института нацпамяти Сергей Гуцалюк выдает сентенцию:

«Отмену сдачи экзамена по истории Украины для поступления в вузы считаю вредительством и диверсией. Идиоты. В школе два главных предмета — «Защита Украины», чтобы уметь стрелять, и «История Украины».

Дно.

Но, безусловно, у главного Шарикова Юга Украины нашлась масса сторонников — как он сам, «историков» и «ученых». Процитирую некоторые их комментарии:

«Ганьба!».

«Что за глупость? Гэть такое решение!».

«Действующий министр образования — ученик Табачника. Ничего удивительного».

«Во-первых, надо отказаться обслуживать его в кафетерии и на СТО. И не работать у него секретаршей или уборщицей его квартиры. Но подобное поведение, к сожалению, для нашего постколониального общества недостижимо».

«Это малороссийство и предательство патриотичной молодежи. Наступление на историю Украины продолжается уже давно».

«Обесценили все, что только можно».

«Продолжается дискредитации Украины за счет пятой колонны во властных структурах».

«Потом мы удивляемся, почему бытуют мнения, что «Украину создал Ленин», а «Екатерина II основала Одессу»

«Сначала отменили курс по истории Украины в технических вузах, а теперь еще такой позор. И это в воюющей стране… разве не диверсия? Однозначно!».

«Украинские властные институты перенасыщены латентными украинофобами!».

«Банда это сделала и потирает руки. Еще одна задача выполнена».

«Давайте петицию подписывать. Так нельзя».

И подпишут, уверяю вас. Но вообще это как раз тот случай, когда я болею за обе команды — министра образования, при котором в школах стали настойчиво бороться даже с Чебурашкой (до этого-то просто раскрашивали в жовто-блакытный цвет) обвиняют в диверсии против Украины психически больные люди из Института нацпамяти.

И главное так уверенно… Как будто собираются дожить до майско-июньской вступительной кампании.

Хотя шваль действительно довольно живуча. В отличие от мирняка, судьбы которого она решает.