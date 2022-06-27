Новостные ленты украинских СМИ превратились в один сплошной некролог
27.06.2022 18:51 (Мск), Ужгород
Местные ленты небольших информационных изданий на Украине публикуют огромные списки погибших всушников.
Так, например, новостная лента закарпатского ресурса «Межгорский портал» превратилась в сплошной некролог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Такой поток сообщений о гибели или похоронах местных жителей, ушедших воевать, подтверждают огромные потери личного состава украинской армии на всех фронтах.
Помимо Мукачево, вести о погибших приходят из Ужгорода, Свалявы, Хуста, Берегово, Рахова и других городов Закарпатской области.
Спасибо!
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