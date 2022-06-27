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Новости Украины

Местные ленты небольших информационных изданий на Украине публикуют огромные списки погибших всушников.

Так, например, новостная лента закарпатского ресурса «Межгорский портал» превратилась в сплошной некролог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такой поток сообщений о гибели или похоронах местных жителей, ушедших воевать, подтверждают огромные потери личного состава украинской армии на всех фронтах.

Помимо Мукачево, вести о погибших приходят из Ужгорода, Свалявы, Хуста, Берегово, Рахова и других городов Закарпатской области.