Новостные ленты украинских СМИ превратились в один сплошной некролог

27.06.2022  18:51 (Мск), Ужгород
Тарас Стрельцов .  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Местные ленты небольших информационных изданий на Украине публикуют огромные списки погибших всушников.

Так, например, новостная лента закарпатского ресурса «Межгорский портал» превратилась в сплошной некролог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Местные ленты небольших информационных изданий на Украине публикуют огромные списки погибших всушников. Так, например,...

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Такой поток сообщений о гибели или похоронах местных жителей, ушедших воевать, подтверждают огромные потери личного состава украинской армии на всех фронтах.

Помимо Мукачево, вести о погибших приходят из Ужгорода, Свалявы, Хуста, Берегово, Рахова и других городов Закарпатской области.

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