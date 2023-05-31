Новостройки в Мариуполе – важнейшая цель врагов России

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Британские дальнобойные ракеты, переданные ВСУ, вновь превратили Мариуполь в зону потенциальных обстрелов. Хотя долгое время казалось, что самые страшные события для освобожденного от нацистов города уже позади. К сожалению, только за последние дни уже несколько раз сообщалось о работе систем ПВО, прикрывающих этот важный для России порт на Азовском море.

Для Киева возвращение Мариуполя к мирной жизни, возведение новых кварталов в рекордные сроки ломает пропагандистскую картинку о «русских оккупантах». Именно поэтому, к сожалению, можно предположить, что целью бандеровцев станут и российские новостройки.

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Одновременно объектом атак, но только не военных, а уже информационных, становятся первые лица, отвечающие за возрождение Мариуполя. В Приазовье почти безвылазно бывают вице-премьер Марат Хуснуллин и замминистра обороны Тимур Иванов, курирующий военных строителей. Как и в случае возведения госпиталей в рекордные сроки во времена пандемии, военных привлекли, чтобы максимально быстро восстановить разрушенное жилье, избежав бюрократических проволочек.

Так что неудивительно, что в последнее время иноагентский пул заряжен на очернение ситуации в Мариуполе, который справедливо называют всероссийской стройкой. Особое рвение в штамповке «коррупционных скандалов, интриг и расследований» проявляют инфо-помойки вроде «Досье» и другие подобные либерально-прозападные площадки.

Нужно понимать, что Мариуполь в данном случае лишь предлог. Ведь под руководством подчинённых Иванова – целый ряд важнейших для страны объектов на новых территориях, включая оборонительные сооружения, а также президентские стройки в Крыму.

Против России идет комбинированная атака, говорит член президиума организации «Офицеры России», подполковник запаса Роман Шкурлатов.

«Строители министерства обороны играют одну из важнейших ролей в восстановлении Мариуполя. Идёт информационно-психологическая атака на военно-политическое руководство страны, на все российское общество. Эта атака ведется с первого дня Специальной военной операции. Это реалии современной войны. Будут попытки внести хаос в российское общество. Безусловно, где-то используются лояльные российские информационные силы, втемную, где-то используется «пятая колонна». Ничего нового нет».

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предупреждает, что медиа-чернушники будут лишь наращивать активность по мере приближения выборов в России.

«Их задача критиковать политическое и военное руководство, сеять панику среди простых граждан, и это будет только усиливаться ближе к президентским выборам, поток будет все больше и больше. Поэтому относиться к этому всему негативу нужно как к соответствующей атаке»,- говорит парламентарий.

Военный эксперт Константин Сивков обращает внимание – одно дело, когда задачу будоражить российское общество в угоду Запада отрабатывают иноагенты-предатели, но хуже, когда на радость врагу на публику выносится критика со стороны своих.

«Господин Пригожин сейчас говорит такие вещи, что если взять его ролик, то даже за 10% от того, что он сказал, любой другой человек уже сидел бы в тюрьме. А господин Пригожин – нет, он не тронут, неприкасаем», – недоумевает Сивков.

По его мнению, сложившаяся ситуация крайне опасна – противники России не скрывают, что желаемой целью был бы переворот в Москве.

«Сегодня имеются все явные признаки подготовки либерального реванша в России. Поэтому облепить грязью армию – это задача тех сил, которые сегодня готовят этот либеральный реванш. Отсюда и происходит поливание грязью армии, замалчивание ее достижений и успехов. Армия является столпом государственности, а либералам, которые готовят реванш, им нужно этот столп дискредитировать, и они этим целенаправленно занимаются», – считает Сивков.