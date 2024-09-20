Новую элиту РФ воспитали неправильно, её должны сменить герои СВО – Селиванов

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С отъездом «галкиных и макаревичей» ситуация в России не изменилась, поскольку даже в патриотических структурах работают люди, которые считают СВО вмешательством во внутренние дела Украины.

Такое мнение «Крым 24» высказал помощник командира казачьего отряда «Енисей», подполковник Алексей Селиванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент России говорит глубоко правильные вещи, а ниже по уровню сидят люди с огромной инерцией – советской, ельцинской, двухтысячных годов, когда они демонстрировали всем, что нанятые менеджеры. Мы этим нанятым менеджерам на съезде соотечественников говорили: беда, беда будет. Они нас похлопывали по плечу, пожимали руки, и на этом всё заканчивалось», – отметил он.

По его словам, в общении с молодыми людьми легко выявляется та же анархическая система, что привела к нынешнему положению Украину.

«Ещё несколько лет назад, буквально за год до СВО, ее пропагандировали на том же форуме «Таврида» в Крыму: личностная карьерная траектория успеха и так далее. В молодёжных организациях правительственного толка говорили не о том, как жить в прекрасной России, трудиться и сражаться за неё, а о личностной траектории роста. И сегодня люди, ответственные за молодёжную политику, говорят: да ничего страшного, с Украиной всё нормально. Очень часто человек работает на Россию, даже задействован в патриотическом проекте, например, как аналитик, и говорит: у украинцев своё право», – подчеркнул Селиванов.

По его оценке, Россию можно потерять не из-за украинских блогеров, которые где-то раздражают, но чаще потешают – Россию нельзя сломать извне, но можно сломить изнутри.

«Наверное, поэтому президент сказал, что новую элиту страны должны составить участники СВО. И теперь разномастные чиновники пытаются получить статус ветерана СВО различными способами. Я всё это вижу. Сегодня Россия существует и, по крайней мере, мы не сдаёмся. Мы ещё не побеждаем, как мы хотим, но мы можем это сделать», – заключил Селиванов.