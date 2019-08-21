Новую «Комету» в Крыму в этом году не увидят – названа причина

21.08.2019, Москва, Елена Острякова

Новые суда на подводных крыльях «Кометы» не будут запущены в этом году из-за санкций.

Об этом сегодня пишет «Комменрсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас между Севастополем и Ялтой курсирует одно судно, до конца сезона планировалось ввести еще два. Однако проекту потребовалась замена поставщика двигателей. В результате в крымском минтрансе в этом году уже не ждут новых маршрутов, хотя эксперты и поставщик не исключают, что вторая «Комета» все же выйдет в море», – говорится в статье.

В концерне «Калашников», в который входит завод «Вымпел», где строилось судно на подводных крыльях, сообщили что вторая «Комета» спущена на воду 13 августа, а 14 августа погружена на транспортное судно и отправлена в Севастополь. По прибытии ориентировочно в конце августа — начале сентября будут проведены швартовные и ходовые испытания, после которых судно будет передано заказчику.

В минтрансе Крыма сообщили, что на следующий год планируется курсирование еще двух “Комет” по маршруту Евпатория—Севастополь и Ялта—Феодосия.

Первая «Комета 120М» на 120 пассажиров в июле—сентябре 2018 года перевезла около 23 тыс. пассажиров, что на 16% выше плана. С 1 июня по 18 августа 2019 года было выполнено 276 рейсов и перевезено около 27 тыс. пассажиров. Средняя загрузка рейсов — 85%.