«Отцепитесь от инженеров!»: Новую миссию на Луну будут запускать на российских микросхемах

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Крушение космического аппарата «Луна-25» могло быть связано с тем, что в его оборудовании использовались импортные микроэлементы.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике РФ Александр Лосев, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Возможно, это неправильная ориентация аппарата в пространстве, не такие датчики, когда тормозной импульс тяги был направлен не в том направлении. Комиссия разберется. Важно, что будет новое задание, будут привлечены новые люди исправится что-то в управлении процессом. И главное – у нас будет собственная элементная база. Потому что, кто знает, что за Франкенштейн была эта «Луна-25». Ее так долго лепили ни пойми из чего, а тут будем делать из своего», – сказал Лосев.

Он также предположил, что на современном этапе руководство космическими исследованиями было бы целесообразно передать Минобороны.

Бывший депутат Верховного Совета СССР полковник авиации Виктор Алкснис напоминает, что в свое время неудачу миссии к Марсу «Фобос-грунт» также связывали с тем, что более половины микросхем не были предназначены для использования в космосе.

«Предполагаю, что отказавшая электроника опять была собрана на микросхемах категории в лучшем случае «Indusrial», если не «Kommercial»… Вы можете спросить: «На основании чего я делаю такой вывод?». Напомню, что проект по запуску российского аппарата «Луна-25» был начат еще в 1997 году. Изначально запуск планировался в 2000 году, но многократно переносился — из-за нехватки финансирования, аварии марсианской миссии «Фобос-Грунт» и западных санкций, наложенных в 2014 году. Не думаю, что после 2014 года «начинка» электроники этой межпланетной станции была заменена на категорию «Space». Именно поэтому я предполагаю, что отказ импульсно-доплеровского радиовысотомера произошел из-за воздействия космической радиации. Как и в случае аварии АМС «Фобос – Грунт» в ноябре 2011 года. Мы опять наступили на те -же грабли, запрограммированные деиндустриализацией страны», – рассуждает Алкснис.

А вот радиоведущий Дмитрий Конаныхин обращает внимание на еще одну проблему:

«В воюющем государстве какие-то совершенно свинские бюджеты тратятся на пиар-балеты государственных корпораций на Армии-2023, на фейерверки и шлюх Питерского международного экономического форума, на всю эту скотоферму футбольных бразильцев, играющих за «Зенит» и прочие толпы бездельников, на совершенно бесполезный Матч-ТВ или телевизионные гав-гав шоу с одним и тем же набором пенсионеров – на фоне совершенно унизительных заработных плат наших космических инженеров. Это позор, когда государственные корпорации платят танцорам, футболистам, шлюхам в сотни раз больше, чем тем умницам, от которых ещё кто-то смеет требовать результата. По-моему, пора заканчивать с этим вельможным кордебалетом. Идёт война. Разве вельможи показали результаты, которых от них ожидали? Как там с ки-пи-аями? А с совестью? Отцепитесь от наших космических инженеров. Они, в отличие от бразильцев, шлюх и вельмож, давно играют в самой высшей лиге — напрямую со Вселенной и законами мироздания», – пишет Конаныхин.