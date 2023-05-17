Новую ООН учредят в Минске?

Елена Острякова .  
17.05.2023 21:49
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Восток, Дзен, Дипломатия, Запад, Конфликт, Общество, ООН, Политика, Россия, Спецоперация


На совместной пресс-конференции министров иностранных России и Белоруссии прозвучал вопрос о месте и участниках новых мирных переговоров.

Об этом поинтересовался корреспондент информагентства «Белта», передает корреспондент «ПолитНовигатора».

На совместной пресс-конференции министров иностранных России и Белоруссии прозвучал вопрос о месте и участниках...

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«Будет ли слышен голос Минска в новой Ялте или новом Потсдаме?», – спросил он у своего министра.

Однако ответил ему Сергей Лавров: «Почему не в новом Минске?».

Сергей Алейник с ним согласился. Он напомнил, об инициативе белорусского президента провести конференцию по европейской безопасности «Хельсинки-2».

«Сегодня Хельсинки-2 уже недостаточно. Нужен более всеобъемлющий и всеохватный разговор, диалог всех ключевых игроков мира по вопросам глобальной безопасности. Я бы сказал, в духе Сан-Франциско. Вы упоминали Ялту и Потсдам, но этот пример будет более оптимальным, потому что сегодня мы должны говорить о безопасности всех стран мира, включая Россию и Беларусь», – сказал Алейник, напомнив о международной конференции, на которой была учреждена ООН.

Сергей Лавров с ним согласился.

«Сергей Федорович упомянул Хельсинки-2 и Сан-Франциско. Хельсинки ассоциируются с ОБСЕ. Но расширение НАТО на восток и на север подрывает перспективу дальнейшего конструктивного разговора о евробезопасности. Со вступления Финляндии и Швеции и отказа Швейцарии от своего нейтрального статуса – сужается часть Европы, которая исповедовала политический нейтралитет.

Возможность конструктивной политики на континенте исчезает. Когда и если Запад одумается, потребуется разговор, не ограниченный одной Европой. Нам не уйти от разговора о том, что глобальная безопасность должна быть честной и равноправной», – сказал Лавров.

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