Новые антиковидные ограничения Беглова направлены против мамочек с маленькими детьми

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В Петербурге несовершеннолетним из-за неблагоприятной эпидситуации с COVID-19 запретили посещать магазины и торговые центры. Судя по указу Смольного, исключения не собираются делать даже для младенцев в колясках.

В Санкт-Петербурге ужесточили и без того суровые ограничительные меры, связанные с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с COVID-19. Новым указом губернатор Александр Беглов запретил несовершеннолетним посещать кафе, рестораны, магазины и торговые центры.

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«С 2 по 13 февраля несовершеннолетним запрещается посещение объектов общественного питания (за исключением общепита на территориях вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах), а также объектов розничной торговли (за исключением аптек и продовольственных магазинов», — уточняют в пресс-службе администрации Петербурга.

Новые ограничительные меры больше всего взволновали матерей маленьких детей. Поскольку ни в одном уточнении в скобках не сказано по поводу младенцев. Логика Смольного такова, что мамочка с новорожденным в коляске не сможет пойти в детский магазин в торговом центре даже за подгузниками.

Также своим указом Беглов решил перевести на дистанционное обучение учеников с 7 по 11 классы. Старшие дети могли бы помогать своим мамам и ходить в магазин вместо них за всем необходимым для младенцев, пока те заняты. Однако теперь они и этого не смогут сделать. Путь в ТЦ им будет прегражден.