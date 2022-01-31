Новые антиковидные ограничения Беглова направлены против мамочек с маленькими детьми

31.01.2022  20:38 (Мск), Санкт-Петербург,
Иван Добровольский.  
Просмотров:
 
Дзен, Конфликт, Кризис, Медицина, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал


В Петербурге несовершеннолетним из-за неблагоприятной эпидситуации с COVID-19 запретили посещать магазины и торговые центры. Судя по указу Смольного, исключения не собираются делать даже для младенцев в колясках. 

В Санкт-Петербурге ужесточили и без того суровые ограничительные меры, связанные с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией с COVID-19. Новым указом губернатор Александр Беглов запретил несовершеннолетним посещать кафе, рестораны, магазины и торговые центры.

В Петербурге несовершеннолетним из-за неблагоприятной эпидситуации с COVID-19 запретили посещать магазины и торговые центры....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«С 2 по 13 февраля несовершеннолетним запрещается посещение объектов общественного питания (за исключением общепита на территориях вокзалов, аэропорта, в помещениях образовательных организаций и при проживании в гостиницах), а также объектов розничной торговли (за исключением аптек и продовольственных магазинов», — уточняют в пресс-службе администрации Петербурга.

Новые ограничительные меры больше всего взволновали матерей маленьких детей. Поскольку ни в одном уточнении в скобках не сказано по поводу младенцев. Логика Смольного такова, что мамочка с новорожденным в коляске не сможет пойти в детский магазин в торговом центре даже за подгузниками.

Также своим указом Беглов решил перевести на дистанционное обучение учеников с 7 по 11 классы. Старшие дети могли бы помогать своим мамам и ходить в магазин вместо них за всем необходимым для младенцев, пока те заняты. Однако теперь они и этого не смогут сделать. Путь в ТЦ им будет прегражден.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть