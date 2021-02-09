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09.02.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Аоктика, Дзен, ЕС, Политика, Россия
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Новые антироссийские санкции ЕС неизбежны, но «СП-2» ничего не грозит


Завершившийся ничем недавний визит в Москву Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля изначально был обречен на провал.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорят опрошенные «Известиями» политические эксперты.

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«Визит, по сути, ничего уже изменить не мог — о поездке договаривались много раньше, а вся история с Навальным окончательно развернула Евросоюз в антироссийскую сторону. Но на экономические проекты — например, «Северный поток – 2» — она никакого впечатления не произведет», – считает  глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер.

Напомним, что после своего визита в Москву Боррель сообщил, что 22 февраля министры иностранных дел ЕС обсудят санкции в отношении российских чиновников.

«Персональные санкции против чиновников, с которыми ЕС связывает дело Навального, введены, скорее всего, будут. В этом случае это будет чисто политическая акция без последствий для российской экономики. Если же в черный список они включат крупных бизнесменов, то рынки на себе это почувствуют сильнее. Но Евросоюз на это пока вряд ли пойдет», – полагает программный директор Российского совета по международным делам и клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

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