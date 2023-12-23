Новые антироссийские санкции оставят тысячи бельгийцев без работы

Константин Серпилин.  
23.12.2023 22:52
  (Мск) , Брюссель
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Дзен, Россия, Санкции, Экономика


Запрет на закупку российских ювелирных алмазов, который содержится в новом пакете антироссийских санкций, никак не скажется на экономике РФ, но очень сильно ударит по десяткам тысяч бельгийцев.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявила политический обозреватель из Брюсселя Анна ван Денски, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запрет на закупку российских ювелирных алмазов, который содержится в новом пакете антироссийских санкций, никак...

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«Российские ювелирные алмазы стремятся вытеснить с рынка. Но вряд ли это получится, потому что Индия будет продолжать работать с российским сырьём.

Разговоры о бриллиантах появились давно, но Бельгия сопротивлялась. Потому что это бриллиантовая столица мира, и через неё проходит 80% потока ювелирных бриллиантов.

Для Бельгии это не просто абстракция, а рабочие места – только напрямую в бриллиантовом бизнесе работает тридцать тысяч человек, а есть ещё и сопутствующие сферы.

Затем проблема в том, что 70% этого бизнеса – это семейный и малый бизнес. Это люди, получившие бизнес по наследству. И, на самом деле, они вовсе не так богаты, как может показаться на первый взгляд», – сказала Денски.

Она подчеркнула, что Бельгия может потерять от этих санкций до двух миллиардов евро в год, а, возможно, и больше.

«Для Бельгии главная проблема – это что весь этот малый бизнес, ювелиры мс бутиками и магазинчиками, они не могут позволить себе доказывать, вести эту документацию, нанимать человека, который круглый год занимался бы тем, что доказывал, что среди их бриллиантов нет алмазов из России», – добавила журналист.

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