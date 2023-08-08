Новые антисербские репрессии в Косово: аресты и уничтожение вывесок на кириллице

Режим албанских сепаратистов Альбина Курти продолжает политику запугивания сербского меньшинства в Косово.

Двое косовских сербов были арестованы по обвинению в «военных преступлениях», боевики «косовской полиции» сбили кириллическую табличку над муниципалитетом сербского анклава.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в минувшие пятницу и субботу так называемая «косовская полиция» задержала сербов Момира Пантича и Жарко Зарича по подозрению в «военных преступлениях, совершенных в 1998 и 1999 годах».

То есть предположительно эти люди могли служить либо в правоохранительных органах Югославии, либо в югославской армии, либо в отрядах местной сербской самообороны, защищая родные села от вооруженных бандитов из сепаратистской «Армии освобождения Косово» (UCK).

«Все люди, которые сейчас находятся под стражей, предыдущие 23 года регулярно приезжали в Косово, пересекали административные переходы, показывали удостоверения личности, ни от кого не прятались. Почему их арестовывают именно сейчас? Я могу интерпретировать это только как форму давления и запугивания», – прокомментировал ситуацию адвокат Йована Филипович, представляющий интересы арестованного по тем же обвинениям еще в декабре прошлого года Душко Арсича.

Кроме того, накануне боевики из так называемой «косовской полиции» сбили вывеску на кириллице над муниципальным зданием сербского анклава Зубин Поток. Правда сил у бандитов на все буквы не хватило, и три из них так и остаются на фасаде.

«Это классическое давление на сербов, на кириллицу как на наш алфавит. С самого начала протестов мы действовали без агрессии, старались не доводить до эксцессов. Так что у них не было причин для такого…. И это еще одно их доказательство того, что они больше не хотят, чтобы сербы были здесь. Но мы здесь, и никуда отсюда не уйдем», – заявил отправленный в отставку режимом Курти председатель муниципалитета Зубин Поток Срджан Вулович.