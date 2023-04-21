Новые атаки на Лавру: Виктория за всех и молчание «архиягнят»

В течение трех дней, с 19 по 21 апреля, были нанесены очередные удары по канонической Украинской Православной Церкви. Таким образом кодла госдеповского нарковассала решила поквитаться за бесславный проигрыш перед Пасхой, когда, по молитвам верных, Господь не попустил захвата Почаевской и Киево-Печерской Лавр. В Киеве власти выждали, пока число защитников монастыря уменьшилось, поскольку люди разъехались на празднование с родственниками. И тут бандеровский режим снова пошел на приступ.

19 апреля в Нижнюю Лавру вновь заявилась «комиссия» минкульта. Вместе с полицаями, эсбэушниками и спецназовцами (с автоматами и торчащими из карманов запасными «рожками», вроде как на террористов собрались). И принялась опечатывать помещения, несмотря на то, что внутри находились монахи и прихожане. Рейдеров, с погонами и без, ничуть не смущал тот факт, что дело о взаимотношениях УПЦ и минкультовского нацзаповедника находится в суде (по иску УПЦ о незаконном разрыве арендного договора), и никакого вердикта по нему пока не принято. Силовики, получившие команду «фас», просто нагло вломились на территорию обители и приступили к ее оккупации под видом «обеспечения работы комиссии». Никакие доводы христиан укросигуранцу остановить не могли. К ним применяли насилие, их оскорбляли и били, зная, что ни малейшей ответственности за это не понесут.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Православные бросили тогда клич с просьбой прибыть на оборону монастыря всем единоверцам, которые вскоре быстро собрались, оставив свои мирские дела. Они были возглавлены… нет, не предстоятелем Онуфрием, не управделами Церкви Антонием, отвечающим за ее имущество, и не другими высшими архиереями, традиционно молчавшими в тряпочку и в этот день, и в два последующих. А прихожанкой и правозащитницей Викторией Кохановской, стоически и самоотверженно сражавшейся за Лавру уже полгода, с первых дней после официального объявления об отторжении ее от УПЦ.

Виктория неоднократно подвергалась угрозам и проверкам СБУ, ее возили на допросы, пытаясь сломать. Но она не сломалась и не струсила. Хотя из высшего священноначалия героическую женщину поддержал и вышел на поле духовного боя только митрополит Климент, ответственный в Синоде за информацию. Надо сказать, он вел себя достойно и не побоялся прямо в лицо назвать «полициянтов» бандитами и рейдерами.

Действия оборонителей под руководством Виктории позволили частично отбить первую атаку. Ближе к вечеру «красноберетники» из спецназа зашушукались и потихоньку ретировались. На месте оставались только «полициянты», которые к тому времени уже настолько озверели от стойкого отпора, что готовы были к любым методам, в том числе, и полностью беззаконным. Вскоре они схватили Викторию, избили ее до потери сознания, волоком протащили по асфальту и бросили в свое авто. Без ордера, без какого-либо постановления на арест. Все это происходило на глазах у десятков людей, чье присутствие давно уже перестало смущать зеленковских эсэсовцев. Так же поступили и еще с четырьмя самыми активными защитниками, в том числе, и с совсем юным прихожанином по имени Павел.

Однако держиморды не учли того обстоятельства, что Виктория перед нападением на нее вела прямой эфир. Который продолжался уже и в машине, где она лежала без сознания. Избивший ее мент не сразу просёк это и на камеру поведал своему напарнику, что он самолично решил схватить ее, без всякого ордера. (Что подтверждает и так очевидное: уродам с полицейскими жетонами дали «добро» на все, что угодно). Но полицаям этого показалось мало. Они еще, завладев гаджетом, с ее страницы в Фейсбуке стали собирать для себя деньги якобы от ее имени. Что наглядно проявило всю их «законническую» сущность.

– Виктория – самая настоящая подвижница веры! – взволнованно говорит наша давняя знакомая, русская прихожанка Лавры Нина. – Именно во многом благодаря ей, ее энтузиазму и горению, а также знанию правовых норм (она юрист) защитники действовали организованно и слаженно, что позволило им, с Божией помощью, конечно, отстаивать нашу святыню в течение нескольких недель. И вот теперь, когда ментовские бандиты схватили ее, издевались над ней и били, ни одного слова в ее защиту не прозвучало ни от Онуфрия, ни от других церковных «генералов». А ведь она, по сути, делала то, что должны были делать они, эти наши так называемые пастыри! Именно они должны были возглавлялть оборону, а не слабая женщина. Но они ни тогда не подключились, ни сейчас ни слова в ее защиту не промолвили. Как, впрочем, и в защиту Церкви, с обвинением властей. Какой это все кошмар!..

–Да, самое что ни на есть предательство, – поддерживает Нину ее единоверец Олег. – Лавру беспардонно отжимают, глумятся над святынями, издеваются над людьми. В 39 корпусе людей заперли на замки, как бесправных зэков!.. … На следующий день снова явилась полиция, в том числе, особого назначения, и принялась захватывать другие помещения. И вновь никто из архиепископов, кроме Климента, не вступился. Для них по-прежнему главнее облизывать «власть и воинство», вместо того, чтобы срочно и громогласно предать сатанистов анафеме. Ренегатство, самое натуральное ренегатство…

Виктории и тем, кто с ней был арестован, угрожает от 2 до 5 лет за «хулиганство». Членам «комиссии» и силовикам, естественно, никакое злодейство не инкриминируется, даже превышение полномочий не вменяется. Наоборот, они «герои». Потому и наглеют не по дням, а по часам.

Теперь полиция срезала замки и отключила сигнализацию в 44-м корпусе Лавры. То же самое происходит и у 49 корпуса. СБУшники проверяют все гаджеты у монахов. Независимым журналистам на территорию святыни попасть невозможно, только сервильным, из «5 канала», «1+1» и т.п.

Утром 21 апреля, в великий праздник Иконы Божией Матери «Живоносный источник», когда в лаврском храме, посвященном этой иконе, началась Божественная литургия, в монастыре снова возникли силовики, на сей раз в полном составе – и полиция, и СБУ, и «красные береты». Прямо во время службы они начали его опечатывать, закрыв ворота к церкви и не пуская к ней прихожан. Святое Причастие им пришлось принимать от священнослужителей через решетку забора. Вообще верующих пропускали на территорию выборочно, только при наличии паспорта, и фотографировали всех подряд. А монахов, вышедших с Крестным ходом, стали не пускать обратно в кельи…

Вот что написали по этому поводу в одном из православных пабликов:

«Братья и сестры! Власть Украины брутально растоптала все законы и все принципы демократии. Главную святыню православных – Киево-Печерскую Лавру – отжимают по беспределу. Работу независимых от властной кормушки журналистов блокируют. Поэтому мы просим вас: снимайте все, что происходит, делитесь с нами. Специально мы открыли комментарии в Телеграм…».

«Ну что ж, вполне правильно, – говорит Олег. – Раз епископы комментировать не желают, пусть это делают за них (и про них) простые верующие».

А тем временем уже и кличковская нечисть в Киевском горсовете обратилась к Кабмину и СНБО с просьбой «принять неотложные меры» по прекращению с УПЦ договоров аренды или пользования культовыми сооружениями, которые находятся в государственной собственности. Маховик сатанизма, которому не желают противостоять высшие архиереи, продолжает набирать обороты…