«Новые бандеровцы»: украинских беженцев в Европу нельзя принимать в России – Мартынкин

Любовь Смирнова.  
29.04.2024 17:10
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Миграция, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина, экстремизм


Идея упростить получение российского гражданства украинцам, находящимся за рубежом, не перекодирует их настроения и отношение к России – для них виновником всех бед остается президент Путин.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал доцент кафедры Истории и международных отношений МГУ в Севастополе Андрей Мартынкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Идея упростить получение российского гражданства украинцам, находящимся за рубежом, не перекодирует их настроения и...

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«Может быть, я утрирую, но это будет напоминать 1953 год, когда тех же самых бандеровцев, которых Сталин сажал, выпустили, и к чему это теперь привело. В отложенном варианте здесь может получиться такая же ситуация», – отметил он.

«Те украинцы, которые сейчас не могут обменять свой загранпаспорт на новый, чтобы остаться в Европе, наряду с проклятиями в адрес Зеленского наверняка говорят: этот Путин, это всё из-за него началось, из-за того, что он делает. Они же нас винят во всём, в первую очередь. И то, что они сюда сбегут, это будут, условно говоря, «ждуны», которые здесь получают деньги, потом туда уезжают, там получают», – подчеркнул профессор.

Он добавил, что желающие перебраться в Россию – уже давно это сделали, даже если изначально выехали в Европу.

«Там остались те, которые не хотят в Россию», – убежден Мартынкин.

Профессор СевГУ Александр Ирхин тоже считает, что перекодированное на антироссийские смыслы население опасно принимать в России.

«Это будет жёсткое сопротивление в России. То есть, если мы готовы с этим иметь дело и затрачивать на это ресурс, то это должны быть программы, которые должны реально работать. С точки зрения национальной внутренней безопасности – это опасная игра», – уверен Ирхин.

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