Новые беспилотники создали серьезные проблемы для ПВО Украины – оборонный комитет Рады

28.09.2022  10:39 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Иран, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Использование Россией ударных беспилотников «Герань-1» и «Герань-2» создает большие проблемы для Украины.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и разведки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Использование Россией ударных беспилотников «Герань-1» и «Герань-2» создает большие проблемы для Украины. Об этом...

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По словам Рахманина, украинские зенитчики не могут обеспечить полную защиту от этих дронов.

«Россияне стали достаточно эффективно использовать боевые дроны. Речь идет об иранских «мохаджерах» и «шахедах», прежде всего, 131-е и 136-е, с которыми пока что наша противовоздушная оборона еще учится бороться соответствующим образом», – сказал депутат.

«То есть часть из них сбивается, а часть поражает наши объекты. Соответственно, появляется необходимость в получении определенной части противодронных средств и вообще систем ПВО. Потому акцентируется внимание на этом», – заявил Рахманин.

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