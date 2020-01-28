Новые БТР-4 для ВСУ разваливаются прямо в сборочных цехах

28.01.2020, Киев, Игорь Петров

ООО «Лозовский кузнечно-механический завод» поставляет для ГП «Харьковское конструкторское бюро машиностроения имени Морозова» корпуса для БТР-4Е с трещинами, но Минобороны Украины это устраивает.

Об этом в материале на сайте украинской информационно-консалтинговой компании «Defense Express» пишет ее директор Сергей Згурец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ЧП «Лозовский Кузнечно-механический завод» поставило на Харьковское конструкторское бюро машиностроения (ХКБМ) три первых корпуса для изготовления БТР-4 новой партии. Но оказалось, что они пришли с браком. На них есть трещины. Однако на непроваренной и потрескавшейся броне стоит клеймо военного представительства Министерства обороны: с этими корпусами «все в порядке». Честно говоря, это просто какой-то сюр…

Напомню, что накануне нового года генеральный директор ГК «Укроборонпром» Абромавичюс заявил, что совместно с Минобороны и при поддержке правительства, наконец, разблокировали контракт под государственные гарантии на поставку 45 БТР-4 для Вооруженных сил. Первые 12 БТР-4 уже поставлены, осуществлена предоплата на ХКБМ в 125 млн грн.

Конструкторское бюро, которое находилось на грани банкротства, спасено усилиями новой команды концерна. Ведь и в самом деле из-за невыплаты зарплаты люди оттуда разбегались, как с тонущего корабля. Также было заявлено, что все БТР-4, и уже готовые, и последующие, будут делаться из украинской брони марки «71».

Однако первые новые корпуса с «Лозовой», которые на днях доставили в Харьков, имеют четко выраженные признаки брака. Это некачественная сварка, «не провар», как утверждают специалисты, брони – то есть, пустоты под тонким слоем металла, которые могут быть легко пробиты вражескими пулями.

И также трещины, которые скрываются под краской. Кроме этого, каждый из этих железных полуфабрикатов еще предстоит «допиливать напильником» с колоссальной потерей времени, чтобы можно было установить узлы и агрегаты уборочными командами ХКБМ», – пишет Сергей Згурец.