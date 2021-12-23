Новые цены на газ Украина узнает к апрелю – Киев заранее обвиняет Россию

Новости Украины

Новая цена на газ для украинских потребителей станет известна в апреле 2022 года. Она зависит от России, потому что «Нафтогазу», несмотря на все старания повысить энегоэффективность, всё равно придётся импортировать «голубое топливо».

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новая годовая цена по годовому контракту касательно поставок газа населению должна формироваться приблизительно в апреле, потому что новые цены по этому контракту должны заработать в мае. Мы посмотрим, какой будет тогда годовой уровень цен, потому что сейчас достаточно сложно спрогнозировать, какая цена будет. Это зависит от действий России, которая искусственно ограничивает поставки газа на европейский рынок», – рассказал Витренко.

Он заверил, что будет сделано всё, чтобы повысить уровень энергоэффективности отрасли, но признал, но газ всё равно придётся импортировать.

«Украине нужно повышать уровень энергоэффективности, и мы со своей стороны будем тоже это делать, чтобы в следующем отопительном сезоне максимально, например, предприятия «Теплокоммунэнерго», переходили с природного газа на биоэнергетику, на биомассу, на биогаз. Они модернизировали свои сети, чтобы было меньше потерь, они модернизировали котлы, чтобы более эффективно работали даже на природном газе, там, где он остаётся. Это очень важно, это позволит нам меньше импортировать газ даже этим летом. Всё равно нам придётся импортировать газ этим летом, для этого нужны будут существенные финансовые ресурсы», – объяснил глава правления.